Pronostico Sassuolo-Cremonese 31 agosto 2024: probabili formazioni e analisi

Vediamo le analisi e le probabili formazioni del big match della 4° giornata di Serie B, in campo domenica sera, il 31 agosto, dal Mapei Stadium di Sassuolo, dove i neroverdi cercano 3 punti importanti dopo essere stati fermati sul 1-1 al San Nicola di Bari. Diverse situazioni da valutare in casa neroverde per il tecnico Fabio Grosso che deve gestire una situazione non semplice con la rosa ancora in costruzione.

Se il Sassuolo è ancora imbattuto, la Cremonese ha già perso 2 volte, compreso lo 0-1 del turno infrasettimanale contro il Palermo, 2 ko intervallati dal 1-0 interno con la Carrarese per una squadra che ha concluso tutte le prime 3 partite di campionato con lo stesso risultato di 1-0. La Cremonese di Giovanni Stroppa dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 classico.

SASSUOLO (4-3-1-2): Satalino; Toljan, Odenthal, Romagna, Doig; Kumi, Boloca, Thorstvedt, Bajrami; Mulattieri, Russo. Allenatore: Fabio Grosso

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Bianchetti, Ravanelli; Barbieri, Collocolo, Majer, Vandeputte, Sernicola; Vazquez, Nasti. Allenatore: Giovanni Stroppa

Pronostico Sassuolo-Cremonese 31 agosto 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 4° giornata di Serie B

Le nostre scommesse su Sassuolo-Cremonese, 4° giornata Serie B

Considerando anche la Cpppa Italia, queste sono due formazioni agli opposti: sempre Gol SI per il Sassuolo in 4 partite, sempre Gol NO per la Cremonese. Nell’ultimo precedente del marzo 2023, tra l’altro giocato sempre qui al Mapei Stadium, finì con un pirotecnico 3-2 per i neroverdi. Secondo noi il Sassuolo in casa è avvantaggiato anche questo turno in cui potrà mantenere l’imbattibilità anche se la quota regala poco. Alla fine la giocata che riteniamo migliore è comunque UNDER 2.5 GOL @1.72.

PREVISIONE SASSUOLO-CREMONESE: UNDER 2.5 GOL @1.72

