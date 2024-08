Tra le 5 partite della domenica per la 4° giornata di Serie B, uno dei match più interessanti è senza dubbio Spezia-Cesena in campo alle ore 20:30 dallo Stadio Alberto Picco. Pronostico Spezia-Cesena 1 settembre 2024.

Pronostico Spezia-Cesena 1 settembre 2024: analisi

La 4° giornata di Serie B si chiuderà domenica 1 settembre alle ore 20:30, e in questo caso prendiamo in analisi la sfida Spezia-Cesena. Lo Spezia è attualmente imbattuta ma dietro un punto rispetto ai romagnoli, in virtù di 1 vittoria e 2 pareggi, compreso lo 0-0 di Cosenza nel turno infrasettimanale.

Il Cesena come detto è a 6 punti, in 3° posizione con 2 vittorie interne, anche se ha perso la prima, e finora unica, trasferta giocata quest’anno, l’1-2 sul campo del Sassuolo. In verità il Cesena ha perso anche la trasferta di Coppa Italia a Verona, è già mal di trasferta per i romagnoli?

Le nostre scommesse su Spezia-Cesena, 4° giornata Serie B

Quote equilibrate per un match effettivamente equilibrato sulla carta. A fare la differenza potrebbero essere i reparti offensivi: quello del Cesena non ha mai mancato l’appuntamento col gol in stagione, quello dello Spezia arriva dallo 0-0 di Cosenza, ma prima aveva segnato 4 gol in 2 partite, compreso il 2-1 interno col Frosinone, e sul campo di casa ci aspettiamo almeno una rete dallo Spezia, per una partita da entrambe le squadre a segno, come successo anche nell’ultimo scontro giocato qui e finito 2-1 per il Cesena, anche se dobbiamo tornare indietro alla Serie B del 2018.

PREVISIONE SPEZIA-CESENA: GOL SI @1.90

