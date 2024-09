Vediamo l’analisi con migliori quote, probabili formazioni e consigli per le scommesse sull’anticipo che venerdì apre la 5° giornata del campionato di calcio cadetto italiano, la Serie B. Pronostico Cesena-Modena 13 settembre 2024.

Probabili Formazioni Cesena-Modena

Ad aprire la 5° giornata di Serie B sarà aperta dal derby emiliano-romagnolo con Cesena-Modena in campo venerdì 13 settembre alle ore 20:30.

Il Cesena è contento di tornare a giocare in casa al Manuzzi dove ha sempre vinto nelle prime 2 partite dell’anno, mentre ha perso le uniche 2 trasferte finora giocate, compreso l’1-2 prima della sosta sul campo dello Spezia dove i romagnoli avevano comandato fino al 80°, quando hanno subito il pareggio e poi l’amara sconfitta arrivata al 101° minuto!

Il Modena finora ha vinto solo 1 volta (2-1 al Braglia contro il Bari alla 2° giornata) e nello scorso turno ha incassato la seconda sconfitta stagionale col ko in casa per 1-0 contro il Cittadella.

PROBABILI FORMAZIONI

CESENA (3-5-2): Pisseri, Curto, Ciofi, Mangraviti; Adamo, Berti, Calò, Bastoni, Donnarumma; Kargbo, Shpendi. Allenatore: Michele Mignani.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Caldara, Zaro, Pergreffi, Cotali; Santoro, Magnino, Gerli; Palumbo; Abiuso, Mendes. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Migliori quote Serie B

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 5° giornata di Serie B.

Pronostico Cesena-Modena 13 settembre 2024: le nostre scommesse

Prima giocata ufficiale della stagione del campionato cadetto, il derby emiliano-romagnolo dallo stadio Dino Manuzzi. Andiamo con Cesena-Modena: GOL NO @1.85.

Il Cesena ha segnato molto, ma subito anche abbastanza, anche se nell’ultima in casa ha mantenuto la porta inviolata col 2-0 sul Catanzaro. Il Modena arriva dal Gol NO interno, quando la squadra di Bisoli non è riuscita a segnare contro il Cittadella.

Ben 8 degli ultimi 10 precedenti si sono chiusi con Gol No negli scontri tra queste due formazioni, compreso il match più recente finito 1-0 per il Modena (ma in quel caso eravamo al Braglia). Secondo noi anche in questo anticipo entrambe le squadre non riusciranno a segnare.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.