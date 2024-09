Tra le sfide più interessanti di sabato per la 5° giornata di Serie B, c’è il match dallo Stadio Giovanni Zini di Cremona che abbiamo analizzato nel dettaglio con probabili formazioni, statistiche, comparazione delle migliori quote e consigli per le scommesse con le nostre free pick sul campionato di calcio cadetto. Pronostico Cremonese-Spezia 14 settembre 2024.

Probabili Formazioni Cremonese-Spezia

Nel sabato della 5° giornata di Serie B attenzione al match dello Stadio Zini, Cremonese-Spezia, che si gioca alle ore 15:00 e metterà di fronte la 7° contro la 3° in classifica, due formazioni che puntano al ritorno in Serie A.

La Cremonese è reduce dal 4-1 sul campo del Sassuolo prima della pausa, ed è interessante notare come finora abbia alternato 1 vittoria ad 1 sconfitta, rimanendo a 6 punti.

La Spezia è avanti un paio di punti, frutto di 2 pareggi e 2 vittorie, anche in questo caso alternate, per una formazione ancora imbattuta che ha sempre vinto in casa, ma è rimasta bloccata con una doppia X in trasferta. Il pareggio in questo match non è assolutamente da sottovalutare se cercate una quota alta, anche se gli ultimi 3 scontri diretti li hanno sempre vinti i grigio-rossi di Stroppa.

PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE(3-5-2): Fulignati, Antov, Bianchetti, Ravanelli, Barbieri, Collocolo, Majer, Vandeputte, Sernicola, Vasquez, Nasti. All. Stroppa

SPEZIA(3-5-2): Sarr, Mateju, Hristov, Bertola, Vignali, Nagy, S. Esposito, Bandinelli, Aurelio, Soleri, P. Esposito. All. D’Angelo

Guida TV: Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn sabato 14 settembre 2024 alle ore 15.

Migliori quote Serie B

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 5° giornata di Serie B.

Pronostico Cremonese-Spezia 14 settembre 2024: le nostre scommesse

Dopo aver giocato la prima free pick stagionale di Serie B con l’anticipo del venerdì a Cesena, andiamo con una doppia giocata per recuperare il tempo perso, andando su Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20. Prima del 4-1 a valanga al Mapei Stadium, la squadra di Stroppa aveva chiuso 2 primi tempi in pareggio. L’ultimo scontro diretto tra Cremonese e Spezia ha visto i primi 45 minuti chiudersi sullo 0-0.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.