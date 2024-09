Per la quinta giornata del campionato cadetto di Serie B, sabato 14 settembre 2024, allo stadio Rigamonti, i padroni di casa del Brescia, ospitano la formazione ciociara del Frosinone. Pronostico Brescia-Frosinone, quote scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Il Brescia, allenato dal tecnico Rolando Malan, dopo quattro giornate di campionato giocate ha raccolto 6 punti, con due vittorie ottenute contro Palermo e Sudtirol e altrettante sconfitte subite contro Cittadella e Reggiana.

Il Frosinone arriva in Lombardia, con soli 3 punti in classifica e senza aver ancora vinto nessuna partita. Tre pareggi ottenuti contro Sampdoria, Modena e Juve Stabia e un a sconfitta, subita in trasferta a Spezia per 2 a 1.

Probabili Formazioni Brescia-Frosinone di Serie B

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Corrado, Cistana, Adorni, Dickmann; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Olzer, Galazzi; Juric. Allenatore: Maran.

FROSINONE (4-3-1-2): Frattali; Monterisi, Bettella, Biraschi, Marchizza; Darboe, Machin, Gelli; Partipilo; Pecorino, Tsadjout. Allenatore: Vivarini.

Quote Scommesse per Brescia-Frosinone di Serie B

Le quote offerte dai principali bookmaker, prevedono una partita molto equilibrata questa tra Brescia e Frosinone

Vittoria interna del Brescia e’bancata a quota 2.40 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.30, mentre il successo esterno del Frosinone è pagato a quota 3.00.

Pronostico Brescia-Frosinone del 14/09/2024

La squadra di casa del Brescia non ha mai pareggiato in stagione, con 2 vittorie e 2 sconfitte, il Frosinone è la squadra invece che ha pareggiato di più, con 3 pareggi su 4 partite giocate.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.