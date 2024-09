Per la quinta giornata del campionato cadetto di Serie B, sabato 14 settembre 2024, allo stadio Romeo Menti, i padroni di casa della Juve Stabia, ospitano la formazione siciliana del Palermo. Pronostico Juve Stabia-Palermo di Serie B del 14/09/2024.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

Lo Juve Stabia è una delle sorprese di queste prime 4 giornate giocate nel campionato cadetto di Serie B. Infatti la squadra Campana, guida la classifica con 8 punti, a pari merito con Pisa e Spezia, ed ancora imbattuta, con 2 vittorie e 2 pareggi ottenuti.

Il Palermo, allenato dal tecnico Alessio Dionisi, è la formazione favorita dai bookmaker per la vittoria del campionato cadetto. Ma i siciliani non sono partiti con il piede giusto, raccogliendo solo 4 punti, frutto di 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria.

Probabili Formazioni Juve Stabia-Palermo di Serie B

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Baldi, Rocchetti; Andreoni, Leone, Buglio, Floriani; Mosti, Piscopo; Candellone. Allenatore: Pagliuca.

Palermo (4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Pierozzi; Segre, Gomes, Ranocchia; Le Douaron, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Dionisi.

Quote Scommesse per Juve Stabia-Palermo

Le quote offerte dai principali bookmaker, prevedono una partita molto equilibrata questa tra Juve Stabia e Palermo.

Vittoria interna dello Juve Stabia e’ bancata a quota 3.00 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.20, mentre il successo esterno del Palermo è pagato a quota 2.40.

Pronostico Juve Stabia-Palermo di Serie B del 14/09/2024

Lo Juve Stabia è la più bella sorpresa di questo inizio stagione in Serie B, il Palermo forse l’esatto opposto, visto l’organico a disposizione della squadra sicialiana per il salto in Serie A.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.