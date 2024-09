Sabato 21 settembre, alle ore 21:00, appuntamento imperdibile a Pisa dove arrivano le Rondinelle per la sfida al vertice del campionato di calcio cadetto in questa 6° giornata di Serie B. Pronostico Pisa-Brescia 21 settembre 2024.

Probabili Formazioni Pisa-Brescia, Serie B

Sabato 21 settembre alle ore 15:00, allo Stadio Romeo Anconetani, va in scena il big match della 6° giornata di Serie B, la sfida tra 1° e 2°, ovvero Pisa-Brescia. Sarà sfida tra tanti ex, a cominciare dagli allenatori: Maran ha allenato a Pisa e Inzaghi è stato alla guida del Brescia (con tanto di esonero e ritorno).

Nel Brescia Maran però recupera definitivamente due pedine importanti come Borrelli e Moncini con uno dei due che partirà titolare per cercare la 3° vittoria consecutiva dopo il 2-1 in Sudtirol e il netto 4-0 interno contro il Frosinone.

Il Pisa è attualmente al comando del campionato di calcio cadetto con 2 punti in più del Brescia, e i toscani sono ancora imbattuti (3 vittorie e 2 pareggi), a differenza dei lombardi che sono già caduti 2 volte in questo avvio stagionale, ma non sanno cosa sia il pareggio (o vincono o perdono) mentre il Pisa ha già riportato un paio di X.

PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Touré, Marin, Abildgaard, Beruatto; Moreo, Tramoni; N. Bonfanti. Allenatore: Inzaghi.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Corrado, Papetti, Adorni, Dickmann; Bisoli, Verreth, Besaggio; Olzer, Bjarnason; Borrelli. Allenatore: Maran.

Migliori Quote Serie B, big match Pisa-Brescia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita di calcio.

Pronostico Pisa-Brescia 21 settembre 2024: le nostre scommesse

Il Pisa è al comando, ma solo in 1 partita su 5 ha tenuto la porta inviolata. Gli ultimi 3 precedenti hanno visto entrambe le squadre andare a segno e secondo noi succederà anche questa volta, con i reparti offensivi superiori alle retroguardie, in una partita anche importante visto che le formazioni si contendono il primato nel campionato di calcio cadetto. Anche la quota alla pari è di valore quindi consigliamo GOL SI @2.00.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.