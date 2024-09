Sabato pomeriggio, alle ore 15:00, al Mapei Stadium i neroverdi (che si sono guadagnati la sfida col Milan in Coppa Italia), ospitano lo Spezia in una partita importante per le ambizioni delle due formazioni che al momento sono rispettivamente 2° e 3°. Pronostico Sassuolo-Spezia 28 settembre 2024.

Pronostico Sassuolo-Spezia 28 settembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Dopo la bellissima vittoria del Sassuolo sul campo del Lecce in Coppa Italia, è già tempo di tornare al Mapei Stadium, dove i neroverdi ospiteranno lo Spezia in una delle sfide più interessanti della 7° giornata di Serie B.

Anche lo Spezia arriva da un brillante successo ottenuto nel derby con la Carrarese e mister Luca D’Angelo dovrebbe riproporre il 3-5-2. Le Aquile non potranno contare sugli infortunati Aurelio e Sarr.

Dall’altra parte Fabio Grosso potrebbe concedere spazio a Muharemovic, grande protagonista nel match di Coppa Italia, mentre in avanti spazio nuovamente alla temibile coppia Mulattieri-Laurienté.

Probabili Formazioni Sassuolo-Spezia

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Romagna, Muharemovic, Doig; Iannoni, Boloca, Thorstvedt; Volpato, Mulattieri, Laurienté. All. Fabio Grosso

SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Vignali, Cassata, Esposito S., Bandinelli, Reca; Soleri, Esposito P. All. D’Angelo

Le quote offerte dai bookmaker per Sassuolo-Spezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote offerte dai bookmakers italiani per questo match.

Guida TV Sassuolo-Spezia, Serie B

La sfida tra Sassuolo e Spezia, sarà visibile in streaming sulla piattaforma DAZN.

Pronostico Sassuolo-Spezia Serie B

Il Sassuolo ha vinto le ultime 2 partite di campionato senza subire gol, dopo 7 reti concesse nelle prime 4 giornate. In Coppa i neroverdi di Grosso hanno tenuto ancora la porta inviolata, ma non gli sarà facile tenere a bada l’attacco dello Spezia, il secondo migliore del campionato di calcio cadetto con 11 gol all’attivo. Andiamo con entrambe le squadre a segno nel big match del Mapei Stadium.

Pronostico: GOL SI @1.80

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (1-2, -1.00)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.