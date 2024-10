Nel fine settimana torna il campionato di calcio cadetto in Italia con la 8° giornata di Serie B. Ci concentriamo sulla sfida di Pisa dove arrivano i romagnoli di Cesena. Pronostico Pisa-Cesena 5 ottobre 2024.

Pisa-Cesena: lo stato di forma delle squadre

Una delle sfide più interessanti della 8° giornata di Serie B sabato pomeriggio, alle ore 15:00 dallo Stadio Romeo Anconetani con in campo Pisa-Cesena.

Il Pisa ha perso la prima partita stagionale la settimana scorsa (0-2 sul campo della Juve Stabia) ma mantiene il primo posto in classifica e in casa ha un ruolino di marcia ancora quasi perfetto, con 1 pareggio seguito da 3 vittorie.

Solo il Cesena ha lo stesso ritmo interno dei toscani, il problema è che i romagnoli oggi giocheranno in trasferta dove invece hanno raggranellato solo 1 punticino in 3 giornate. La settimana scorsa però il Cesena ha sfruttato il fattore campo rifilando un 4-2 al Mantova.

Probabili Formazioni Pisa-Cesena

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Touré, Marin, Abildgaard, Beruatto; Arena, Moreo; N. Bonfanti. Allenatore: Inzaghi

Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma; Antonucci, Kargbo; Shpendi. Allenatore: Mignani

Le migliori quote su Pisa-Cesena, Serie B

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di calcio.

Pronostico Pisa-Cesena 5 ottobre 2024: le nostre scommesse

Il Cesena ha vinto gli ultimi 3 precedenti contro il Pisa, compreso quello recente di un mese fa, sempre qui allo Stadio Anconetani, in una partita di Coppa Italia terminata col risultato minimo di 1-0.

Tutti e 3 gli ultimi scontri recenti si sono chiusi con meno di 3 gol totali negli scontri diretti tra queste due formazioni ma il Cesena è nella Top 3 delle squadre che hanno il maggior numero di tentativi da gol in Serie B. In 7 partite sono già 103 (la media del campionato è di 86,9 tentativi di gol). Si tratta di 14,7 tentativi da gol a partita e con la Juve Stabia, il Pisa è rimasto a secco per la prima volta in campionato: i nerazzurri restano comunque il miglior attacco della Serie B.

Il Cesena arriva dalla goleada interna contro il Mantova, ma abbiamo visto come i romagnoli in trasferta calino il proprio rendimento, anche offensivo, ma ci aspettiamo comunque una sfida ricca di reti. Ci prendiamo un pò di rischi, ma ben ripagati con OVER 2.5 GOL @2.10.

Pronostico Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (1-4, -3.00)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

