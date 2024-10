Non si ferma solo la Serie A per la Nations League questa settimana, ma anche il campionato di calcio cadetto, e ne abbiamo approfittato per fare il punto della situazione a palle ferme dopo l’8° giornata di Serie B. Aggiornamenti Serie B 7 ottobre 2024.

Aggiornamenti Serie B 7 ottobre 2024: Sassuolo davanti a tutti

Al Mapei Stadium goleada del Sassuolo che supera di slancio, con un tennistico 6-1, il Cittadella e rimane a ridosso delle prime dopo l’8° giornata di Serie B.

Al comando ci sono sempre Pisa (19 punti) e Spezia (16) che hanno vinto entrambe. Il Pisa ha superato per 3-1 il Cesena nel big match che ci ha mandato anche in cassa con la free pick dell’ultimo turno del campionato di calcio cadetto (Over 2.5 @2.10).

Continua a sognare la Juve Stabia che vince ancora e rimane al 4° posto mentre il Brescia è stato fermato sul 1-1 a Mantova. Si è ripreso il Sudtirol che dopo 2 sconfitte ha vinto 2-0 sul campo del fanalino di coda, il Cosenza. Non va oltre l’1-1 interno contro il Bari la Cremonese che è scesa al 7° posto.

Betting Trend: fattore campo importante in Serie B

Nel campionato di calcio cadetto il fattore campo è importante con quasi il 44% di vittorie per le squadre di casa rispetto al 26.2% di vittorie in trasferta, e poi abbiamo un 30% di pareggi.

Nell’ultimo turno solo 4 partite da Over 2.5, ma si sale a 6 Gol Si. Abbiamo un trio di migliori squadre da Over, tutte O/U 6-2 ovvero Pisa (che ha la media gol totali più alta a 3.3), Cesena (3.1) e Modena (3.0). Al contrario abbiamo 2 squadre come migliori puntate da Under, entrambe O/U 2-6: Palermo (1.9 gol totali di media) e Cosenza (2.0).

Quote Antepost Serie B 2024-25. Sassuolo al comando

Il Sassuolo è davanti a tutti per la vittoria del campionato di calcio cadetto. Per la promozione rimangono vive anche le piste di Palermo e Cremonese, ma qui non molla nemmeno il Pisa.

Prossimo turno: si torna in campo il 18 ottobre

Vediamo le sfide della 9° giornata di Serie B, e le prime quote sulle lavagne di Planetwin365. Modena-Palermo è una sfida interessante, ma l’attesa è tutta per Brescia-Sassuolo, sfida al vertice si Serie B. Le prime quote danno i neroverdi favoriti in trasferta @2.45 sul Brescia offerta @2.90. I primi scommettitori di PW365 puntano di poco sul Sassuolo al 38% ma c’è anche un 32% di puntate sulla squadra di casa e un non trascurabile 30% che crede nel pareggio che si gioca @3.15 volte la posta.

Riassunto Free Pick Serie B

Vediamo l’aggiornamento di tutte le giocate di Serie B date come free pick in questa stagione:

SERIE B (2-4, -1.90)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

