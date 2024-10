Derby emiliano che mette di fronte un Sassuolo che sta andando ai mille all’ora, ed è al terzo posto, e un Modena che non si è ancora sbloccato ed è vicino alla zona rossa, anche se qualche passo in avanti si è visto da parte dei canarini. Pronostico Sassuolo-Modena 26 ottobre 2024.

Pronostico Sassuolo-Modena 26 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi di questo derby valido per la 10° giornata di Serie B con Sassuolo-Modena in campo al Mapei Stadium sabato pomeriggio.

Il Sassuolo è lancitissimo al 3° posto con 18 punti, ed è reduce da 2 vittorie con 11 gol segnati. I neroverdi per assurdo vanno meglio in trasferta (dove sono la squadra che ha fatto più punti) che in casa (7 punti).

Il Modena è ai margini della zona retrocessione, 15° posto, anche se qualcosa si inizia a vedere nella squadra di Bisoli che arriva da 2 pareggi . I canarini non vincono da 3 turni (1 sola vittoria nelle ultime 5). Grande equilibrio in 12 precedenti di questo derby con 4 vittorie del Sassuolo, 3 del Modena, e ben 5 pareggi.

Probabili Formazioni Sassuolo-Modena

Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Odenthal, Romagna, Doig; Iannoni, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. Allenatore: Grosso

Modena (4-3-2-1): Gagno; Dellavalle, Zaro, Caldara, Idrissi; Battistella, Gerli, Magnino; Palumbo, Caso; Gliozzi. Allenatore: Bisoli

Dove vedere la partita di Serie B. Guida TV Sassuolo-Modena

Sassuolo-Modena saranno in campo sabato 26 ottobre, alle ore 17:15 dal Mapei Stadium. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN.

Quote Sassuolo-Modena del 26-10-2024

La comparazione delle migliori quote 1×2 sul mercato italiano per questo match di Serie B. Neroverdi favoriti @1.90 di quota massima si Sisal e Betway. Il pareggio si gioca @3.45 su Betflag e Goldbet mentre la vittoria esterna dei canarini si gioca in quota massima @4.00 su Sisal e Snai.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Modena di Serie B

Con 19 reti all’attivo, il Sassuolo ha il miglior attacco del campionato cadetto ma è anche una delle squadre che concede più chance da rete agli avversari. Il Modena ha il quarto miglior attacco e la quarta peggior difesa del campionato (esattamente 14 gol segnati e 14 subiti).

Nelle ultime due partite il Sassuolo ha segnato ben 11 reti, il Modena ne ha incassate 7 nelle ultime tre. Ci aspettiamo una partita dove ci aspettiamo almeno un gol per parte, come è stato nell’ultimo scontro finito 3-2 per il Modena, 2° GG negli ultimi 3 precedenti.

Il nostro pronostico su Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91

Risultato Esatto Sassuolo-Modena

Per questo derby abbiamo scelto un tris di risultati, sperando di vedere molte reti (almeno uno per parte) come abbiamo scritto nella giocata principale. Ecco i nostri risultati esatti: 1-1, 3-1, 2-2.

Resoconto Free Pick Serie B

Dopo un inizio difficile ci stiamo riprendendo anche nel campionato di calcio cadetto con le ultime 2 casse, e cerchiamo il tris questo fine settimana con la 10° giornata di Serie B.

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (3-4, -1.20)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

