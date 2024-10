Il campionato di calcio cadetto torna in campo tra martedì e giovedì per il turno infrasettimanale valido per l’11° giornata di Serie B, e in questo articolo ci concentriamo su probabili formazioni, comparazione migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse sul match del Rigamonti. Pronostico Brescia-Spezia 29 ottobre 2024.

Pronostico Brescia-Spezia 29 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Martedì 29 ottobre, alle ore 20:30 dallo Stadio Rigamonti, si gioca Brescia-Spezia, match valido per il turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto, con l’11° giornata di Serie B.

Il Brescia non vince da 3 turni, con un pareggio a cui hanno fatto seguito 2 sconfitte con 7 gol incassati, che hanno fatto scendere i lombardi in 9° posizione.

Lo Spezia invece continua ad andare forte anche se si è un pò fermata nel fine settimana, con lo 0-0 interno contro il Bari. I liguri sono però al 3° posto, e sono l’unica squadra ancora imbattuta con 5 vittorie e 5 pareggi, oltre ad avere la miglior difesa del campionato cadetto con 7 gol al passivo, retroguardia che è uno dei problemi del Brescia che ha già concesso 16 reti, 2° peggior difesa del campionato.

Probabili Formazioni Brescia-Spezia del 29-10-2024

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Dickmann; Fogliata, Verreth, Besaggio; Olzer; Juric, Borrelli

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Elia, Nagy, Esposito, Bandinelli, Reca; Soleri, Esposito

Guida TV Brescia-Spezia di Serie B

La gara, in programma martedì 29 ottobre alle ore 20:30, sarà trasmessa da DAZN.

Quote Brescia-Spezia del 29 ottobre

Vediamo la comparazione delle migliori quote su questo match valido per l’11° giornata di Serie B. Il fattore campo spinge il Brescia favorito @2.60 su Sisal e a @2.55 su Betflag mentre il pareggio si gioca @3.05 su Betway. La vittoria esterna viaggia @2.90 su NetBet e @2.85 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Brescia-Spezia di Serie B

Il Brescia non batte lo Spezia dal 2018, da allora 2 vittorie degli spezzini e 3 pareggi, comprese le ultime 2 X nella scorsa stagione, entrambe da 0-0. Il Brescia ha problemi nella retroguardia, ma come abbiamo visto quella dello Spezia è la migliore. Posta in palio alta, turno infrasettimanale e squadre ci spingono verso una partita da meno di 3 gol totali.

Il nostro pronostico su Brescia-Spezia: UNDER 2.5 GOL @1.72

Risultato Esatto Brescia-Spezia

Come risultato esatto vi segnaliamo tre scelte che ovviamente si concentrano per due terzi su partita da basso punteggio come vi abbiamo consigliato nella giocata principale. Le nostre scelte sono: 1-0, 1-1, 1-2.

