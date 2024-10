Allo Stadio Romeo Menti si gioca questa sfida valida per il turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto. Vediamo analisi, probabili formazioni, migliori quote e consigli per le scommesse sull’11° giornata di Serie B. Pronostico Juve Stabia-Sassuolo 29 ottobre 2024.

Pronostico Juve Stabia-Sassuolo 29 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto con l’11° giornata di Serie B che ha in Juve Stabia-Sassuolo uno dei match più interessanti che abbiamo analizzato nel dettaglio.

Il Sassuolo viaggia a gonfie vele, con 21 punti (-2 sul Pisa) dopo le ultime 3 vittorie in cui i neroverdi hanno segnato 11 gol. L’ambiente sassolese è inoltre rinvigorito dal netto 2-0 del fine settimana nel derby del Mapei Stadium contro il Modena.

La Juve Stabia è al 6° posto e ha perso un pò di terreno con 1 solo punto nelle ultime 2 giornate, il pareggio di sabato scorso per 1-1 a Cosenza. 11 gol segnati e altrettanti concessi dalla Juve Stabia al momento, mentre il Sassuolo ha il miglior differenziale tra for segnati (21) e concessi (10).

Probabili Formazioni Juve Stabia-Sassuolo del 29-10-2024

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Varnier, Bellich, Ruggero; Floriani Mussolini, Buglio, Pierobon, Fortini; Maistro, Piscopo; Adorante

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Romagna, Doig; Iannoni, Ghion, Thorstvedt; Volpato, Mulattieri, Laurienté

Guida TV Serie B: dove vedere Juve Stabia-Sassuolo

L’incontro tra Juve Stabia e Sassuolo andrà in scena martedì 29 ottobre, con calcio d’avvio previsto alle 20:30. La partita, in agenda per l’undicesima giornata di Serie B, sarà trasmessa su DAZN.

Quote Juve Stabia-Sassuolo del 29 ottobre

Vediamo la comparazione delle migliori quote su questo match valido per l’11° giornata di Serie B. Ospiti favoriti in quota massima @2.15 su Betway e Netbet mentre il pareggio si gioca @3.30 su Betflag e Sisal. Il successo dei padroni di casa è offerto @3.40 su Goldbet e Lottomatica.

Le nostre scommesse su Juve Stabia-Sassuolo di Serie B

Queste due formazioni si sono affrontate in 5 precedenti e il Sassuolo non ha mai perso con 4 vittorie e 1 pareggio, anche se l’ultimo confronto è ormai datato al 2013. I turni infrasettimanali sono sempre pericolosi, specialmente in Serie B e specialmente in trasferta, ma vediamo i neroverdi favoriti e li giochiamo 0, -0.5 (asian handicap) @1.85, ovvero avremo mezzo rimborso sulla nostra puntata in caso di pareggio.

Il nostro pronostico su Juve Stabia-Sassuolo: 2 (0, -0.5 AH) @1.85

Risultato esatto Juve Stabia-Sassuolo

Come risultato esatto abbiamo scelto tre possibilità: 1-1, 0-2, 1-3.

