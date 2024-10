Al Tombolato mercoledì sera va in scena un match molto importante per l’11° giornata di Serie B. Il Cittadella cerca di riprendersi da questo avvio disastroso, mentre in questo turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto i blucerchiati cercano altri 3 punti. Pronostico Cittadella-Sampdoria 30 ottobre 2024.

Pronostico Cittadella-Sampdoria 30 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Continua il turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto, l’11° giornata di Serie B, e in questo articolo ci occupiamo dell’analisi di Cittadella-Sampdoria, in campo mercoledì sera.

Il Cittadella ha fatto solo 1 punto nelle ultime 5 giornate, ed è al terzultimo posto. Il grave problema della squadra di Dal Canto è l’attacco che finora è riuscito a segnare appena 5 gol in 10 partite.

Meglio la Sampdoria che con le ultime 2 partite vinte si è portata al 7° posto, in zona playoffs. La squadra di Sottil vuole tornare nella massima serie che compete una piazza del genere. I blucerchiati hanno vinto 4 delle ultime 5 partite di campionato.

Probabili formazioni Cittadella-Sampdoria

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Angeli, Masciangelo; Vita, Branca, Amatucci; Desogus; Ravasio, Rabbi. Allenatore: Dal Canto.

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio, Veroli; Venuti, Benedetti, Yepes, Kasami, Ioannou; Tutino, Coda. Allenatore: Sottil

Guida TV Serie B: dove vedere Cittadella-Sampdoria

Cittadella-Sampdoria sarà commentata da Marco Calabresi su DAZN che ha in esclusiva tutte le partite della stagione 2024-25 della Serie B.

Quote Cittadella-Sampdoria del 30 ottobre

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita di calcio. Ospiti favoriti e con quota in calo, che si prende ancora @2.30 di massima su NetBet mentre la vittoria del Cittadella si gioca @3.40 su Sisal, e poco sotto @3.30 su Snai. Il pareggio lo giochiamo @3.15 su Lottomatica e Goldbet.

Le nostre scommesse su Cittadella-Sampdoria del 30-10-2024

La Samp ha un occasione da non sprecare, una trasferta alla portata. La quota per la vittoria dei blucerchiati è in calo, sintomo che anche il mercato crede nella vittoria esterna. Consigliamo questa giocata anche noi, ma ci copriamo un po con 0. -0.50 di Asian Handicap (in caso di pareggio avremo mezzo rimborso sulla nostra puntata). Momento favorevole alla squadra di Sottil che dalla sua ha anche i precedenti: in 8 scontri diretti la Samp ha perso solo 1 volta, vincendo 4 volte e con 3 pareggi a completare il quadro.

Il nostro pronostico Cittadella-Samp: 2 (0, -0.5 AH) @1.93

Risultato esatto Cittadella-Sampdoria

Lo scorso anno la Samp ha vinto 2-1 qui al Tombolato, uno dei risultati esatti che abbiamo scelto anche per questa sfida: 1-2, 0-2, 1-1.

