La 13° giornata di Serie B vede i neroverdi in campo a Bolzano contro il Sudtirol, col Sassuolo che cerca di continuare il suo ottimo campionato di calcio cadetto dove la squadra di Grosso è la grande favorita anche dalle quote. Pronostico Sudtirol-Sassuolo 9 novembre 2024.

Pronostico Sudtirol-Sassuolo 9 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi del match Sudtirol-Sassuolo, in campo sabato pomeriggio alle ore 15:00 dallo Stadio Marco Druso di Bolzano, partita valida per la 13° giornata di Serie B.

Il Sassuolo è al 2° posto in classifica, due punti dietro al Pisa, ma sono gli emiliani ad essere i favoriti assoluti dalle quote per la promozione e il ritorno in Serie A, dopo un solo anno nella cadetteria. I neroverdi hanno il miglior attacco della Serie B con 24 reti all’attivo.

Il Sudtirol è al 16° posto, il primo che manda ai playout per evitare la retrocessione e il ritorno in Serie C. Il bolzanini non sono in un grande momento visto che non vincono da 4 giornate in cui hanno portato a casa 1 solo punto e con 19 reti al passivo hanno una delle peggiori difese del campionato.

Probabili formazioni Sudtirol-Sassuolo del 09-11-2024

SUDTIROL (3-4-2-1): Drago; Pietrangeli, Giorgini, Masiello; Molina, Arrigoni, Kurtic, S. Davi; Rover, Casiraghi; Odogwu. Allenatore: Marco Zaffaroni.

SASSUOLO (4-2-3-1): Satalino; Toljan, Romagna, Odenthal, Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. Allenatore: Fabio Grosso.

Guida tv Serie B: dove vedere Sudtirol-Sassuolo

Il match Sudtirol-Sassuolo, con fischio d’inizio previsto sabato 9 novembre 2024 alle ore 15:00, sarà visibile in diretta sulla piattaforma streaming a pagamento di DAZN.

Quote Sudtirol-Sassuolo, Serie B, 13° giornata

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 su questo match della 13° giornata di Serie B. Padroni di casa sfavoriti @3.50 di quota su Sisal e @3.40 su Snai mentre la vittoria ospite viaggia @2.10 su NetBet. Il pareggio è offerto @3.30 da Lottomatica e Goldbet.

Le nostre scommesse su Sudtirol-Sassuolo di Serie B

Dopo aver perso il primo scontro del 2003 in Lega Pro, il Sassuolo non ha più perso contro il Sudtirol, con 7 vittorie e 2 pareggi, comprese le 2 vittorie più recenti. Abbiamo anche visto che i neroverdi si presentano in un momento di forma nettamente superiore al Sudtirol, hanno più qualità nella rosa, e l’attacco potrebbe dare un vantaggio alla squadra di Grosso visti i problemi difensivi degli avversari. Giochiamo la vittoria ospite con asian handicap 0, -0.5 che ci darà un mezzo rimborso sulla puntata se la partita finirà in pareggio.

Risultato esatto Sudtirol-Sassuolo

Anche sulle 3 scelte dei risultati esatti puntiamo verso i neroverdi: 1-2, 0-2, 1-1.

Resoconto Free Pick Serie B 24-25

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (3-5, -2.20)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

