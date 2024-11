Dal 22 al 24 novembre 2024 torna in campo la Serie B con la 14° giornata e ci occupiamo in particolare sul big match del Barbera dove arriva la nuova Sampdoria. Si tratta di due grandi club che però non stanno attraversando un grande momento. Pronostico Palermo-Sampdoria 24 novembre 2024.

Pronostico Palermo-Sampdoria 24 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Squadre in campo domenica alle ore 17:15 dallo Stadio Barbera per Palermo-Sampdoria, uno dei match più interessanti della 14° giornata di Serie B.

Il Palermo non vince da 3 giornate in cui ha portato a casa solo 2 punti da altrettanti pareggi, scendendo al 7° posto, con i rosanero che in questo arco di tempo hanno segnato solo una rete. Sottil avrà però da gestire alcune assenze importanti (Coda e Bereszynski su tutti) come vedremo anche dopo nelle probabili formazioni.

La Sampdoria è messa anche peggio al 12° posto dopo le ultime 2 sconfitte in cui i blucerchiati non sono riusciti a segnare nemmeno una rete.

Probabili Formazioni Palermo-Sampdoria del 24.11.2024

Palermo (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco. All. Dionisi.

Sampdoria (4-2-3-1): Vismara; Venuti, Romagnoli, Riccio, Ioannou; Meulensteen, Kasami; Akinsamiro, Pedrola, Depaoli; Tutino. All. Sottil

Guida TV Serie B: dove vedere Palermo-Samp?

La sfida Palermo-Sampdoria di domenica 24 novembre alle ore 17:15 sarà trasmessa solamente da DAZN che detiene i diritti per tutte le partite di questa Serie B. La piattaforma è visibile sulle Smart TV, su Pc, smartphone e tutti gli altri dispositivi abilitati sul sito internet o sulla App.

Quote Palermo-Sampdoria, Serie B 14° giornata

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 sul calcio, per questo match valido per la 14° giornata di Serie B. Favoriti i padroni di casa in quota massima @2.15 su NetBet e @2.10 su Snai. La vittoria esterna si gioca @3.75 su Sisal e @3.65 su Goldbet mentre il pareggio paga @3.10 su Lottomatica.

Le nostre scommesse su Palermo-Sampdoria di Serie B

Due club importanti a caccia di punti per il rilancio, ci aspettiamo che i due allenatori abbiano preparato al meglio questa sfida, anche a livello difensivo, e visti i problemi dei rispettivi attacchi nelle ultime settimane, andiamo con una partita da meno di tre gol totali per Under, tra l’altro un grande classico quando si affrontano queste due formazioni (8 Under negli ultimi 9 precedenti tra Palermo e Samp).

Risultato esatto Palermo-Sampdoria

Anche nella selezione di tre risultati esatti a quota alta, rimaniamo per due terzi su una partita a basso punteggio, come segnalato nella giocata principale in singola: 1-0, 1-1, 1-2.

Resoconto Free Pick Serie B 24-25

Prima della pausa siamo tornati in cassa con la vittoria esterna del Sassuolo sempre più lanciato.

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (4-5, -1.37)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.