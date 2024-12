Tra le sfide più interessanti della 16° giornata di Serie B c’è il big match del Mapei Stadium, con i neroverdi al comando che ospitano i blucerchiati che non riescono più a vincere. Pronostico Sassuolo-Sampdoria 8 dicembre 2024.

Pronostico Sassuolo-Sampdoria 8 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Sassuolo-Sampdoria, una delle sfide più interessanti della 16° giornata di Serie B, in campo domenica 8 dicembre alle ore 17.15 dal Mapei Stadium.

Il Sassuolo torna con la testa al campionato di calcio cadetto dopo il pesante 1-6 in Coppa Italia col Milan, ma in Serie B i neroverdi sono al comando dopo le ultime 4 vittorie, grazie al miglior attacco con 31 reti realizzate dalla squadra di Fabio Grosso.

La Sampdoria cerca di risalire dal 12° posto, in un altra stagione iniziata male per cercare di ritrovare la promozione. I blucerchiati arrivano da 2 pareggi e non hanno mai vinto negli ultimi 5 turni.

Probabili formazioni Sassuolo-Sampdoria, Serie B

Sassuolo (4-3-2-1): Moldovan; Pieragnolo, Romagna, Odenthal, Toljan; Obiang, Boloca; Berardi, Laurienté, Thorstvedt; Pierini.

Sampdoria (4-2-3-1): Silvestri; Venuti, Ferrari, Riccio, Veroli; Meulensteen, Yepes; Pedrola, Tutino, Akinsanmiro; La Gumina.

Guida TV Serie B: dove vedere Sassuolo-Sampdoria?

Sassuolo e Samp si potranno vedere in streaming live e on demand su DAZN. La pagina dedicata alla diretta è già disponibile sulla nostra App. Calcio d’inizio fissato per domenica 8 dicembre alle ore 17:15. La telecronaca del match è affidata a Dario Mastroianni.

Migliori quote Sassuolo-Sampdoria del 8 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Serie B. Padroni di casa nettamente favoriti @1.65 su Snai e NetBet mentre la vittoria esterna si gioca fino @5.25 su Sisal mentre il pareggio lo troviamo @4 volte la posta su Lottomatica.

Pronostico Sassuolo-Sampdoria, Serie B 16° giornata

Lo scorso anno 1 vittoria esterna della Samp al Mapei Stadium per 2-1 e 2-2 a Marassi nella partita di ritorno contro i neroverdi, e anche per questa sfida andiamo con entrambe le squadre a segno.

Risultato Esatto Sassuolo-Sampdoria del 08.12.2024

Abbiamo scelto tre possibili opzioni a quota alta per i risultati esatti di questo match di calcio: 1-1, 2-1, 1-2.

Resoconto Free Pick Serie B 24-25

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (6-5, +0.16)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

