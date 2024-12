La 17° giornata di Serie B inizia dall’Arena Garibaldi di Pisa dove arriva il Bari, in un anticipo già interessante per le nostre scommesse sul campionato di calcio cadetto, e abbiamo scelto proprio questa sfida. Pronostico Pisa-Bari 13 dicembre 2024.

Pronostico Pisa-Bari 13 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Sono Pisa-Bari ad aprire le danze della 17° giornata di Serie B questo venerdì sera, un turno del campionato cadetto che continuerà poi per tutto il fine settimana con diversi altri match interessanti.

Tornando al Pisa, la squadra toscana è tornata a vincere (3-2 a Mantova) per difendere il 2° posto con 34 punti, ben 10 in più rispetto ai pugliesi che sono comunque al 4° posto.

3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 giornate di un Bari davvero in forma in questo periodo e non perde contro il Pisa dal 2007, da allora 4 vittorie e anche ben 5 pareggi tra queste due formazioni.

Probabili formazioni Pisa-Bari di Serie B

PISA (3-4-2-1): Semper; G. Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. All. F. Inzaghi

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Oliveri, Maita, Benali, Lella; Falletti, Novakovich. All. Longo

Guida TV Serie B: dove vedere Pisa-Bari?

Pisa-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 13-12-2024.

Migliori quote Pisa-Bari del 13 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio in questo match. Padroni di casa favoriti @2.10 su Lottomatica e Goldbet, vittoria esterna @3.75 su Sisal e pareggio @3.30 su NetBet.

Pronostico Pisa-Bari, Serie B 17° giornata

Sono 37 i precedenti tra Pisa e Bari. Nel testa a testa è avanti la formazione biancorossa, vincitrice di 11 incontri, 19 i pareggi, 7 i successi nerazzurri. Nelle 18 gare giocate in toscana il trend s’inverte a favore dei padroni di casa, vittoriosi in 6 occasioni contro 9 pareggi e 3 successi pugliesi. Nella passata stagione finì 1-1 sia all’andata che al ritorno e anche per questa sfida andiamo con una partita da Under 2.5 gol.

Il Pisa è la miglior squadra da Over, è vero, ma il Bari ha segnato 3 Under nelle ultime 4 giornate in cui ha cambiato passo blindando la difesa, e non dimentichiamo che in trasferta i pugliesi sono la miglior squadra da Under (O/U 2-5 con appena 1.7 gol totali lontani da Bari).

Risultato Esatto Pisa-Bari del 13.12.24

Per questa sfida abbiamo scelto tre possibili opzioni a quota alta per il risultato finale di questa partita di calcio: 0-0, 1-1, 2-0.

