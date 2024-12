Boxing Day anche per il campionato di calcio cadetto che nella giornata del 26 dicembre 2024 gioca la 19° giornata di Serie B e iniziamo da uno dei match più attesi con questi scontro al vertice. Pronostico Pisa-Sassuolo 26 dicembre 2024.

Pronostico Pisa-Sassuolo 26 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Una delle sfide più interessanti della 19° giornata di Serie B di Santo Stefano è certamente il lunch match delle ore 12.30 allo Stadio Anconetani dove si sfidano la 3° e la prima della classe in Pisa-Sassuolo.

Il Pisa torna a sfidare una squadra modenese dopo lo 0-1 al Braglia contro i canarini del Modena, ma questa volta i toscani giocano in casa dove non hanno mai perso in stagione con 6 vittorie e 3 pareggi.

Il Sassuolo si sta confermando la miglior squadra di Serie B, al comando con 43 punti, 6 in più dei nerazzurri, e vincendo questa trasferta potrebbero aumentare il distacco ed allungare la striscia vincente a 8 successi consecutivi in campionato.

Probabili formazioni Pisa-Sassuolo, Serie B

PISA (3-4-3): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Touré, Piccinini, Marin, Angori; Moreo, Tramoni, Lind.

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Boloca, Iannoni; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Moro.

Guida TV Serie B: dove vedere Pisa-Sassuolo

La sfida Pisa-Sassuolo, in programma giovedì alle 12:30 all’Arena Garibaldi di Pisa, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Migliori quote Pisa-Sassuolo del 26 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano. Ospiti favoriti @2.35 su Lottomatica mentre la vittoria del Pisa si gioca @3.10 su Goldbet. Pareggio @3.15 su Snai.

Pronostico Pisa-Sassuolo del 26.12.2024

Grande equilibrio in 4 precedenti tra Pisa e Sassuolo, con una vittoria a testa e 2 pareggi a completare il quadro, anche se parliamo di due formazioni che non si affrontano dal 2009, quindi questi match lasciano il tempo che trovano. Trasferta difficile per i neroverdi che con 40 reti all’attivo hanno il miglior attacco di Serie B, ma difensivamente hanno sempre concesso una rete nelle ultime 3 partite. Andiamo con un match da entrambe le squadre a segno.

Risultato esatto Pisa-Sassuolo di Serie B

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 1-1, 0-2, 2-1.

