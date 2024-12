Santo Stefano col campionato di calcio cadetto e la 19° giornata di Serie B. In campo allo Stadio Dino Manuzzi i padroni di casa del Cesena ospitano la Cremonese in un match molto interessante. Pronostico Cesena-Cremonese 26 dicembre 2024.

Pronostico Cesena-Cremonese 26 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi e i consigli per le scommesse sulla 19° giornata di Serie B, concentrandoci in questo caso sul match Cesena-Cremonese, in campo giovedì 26 dicembre alle ore 15.00, contro tra 6° e 5° in classifica, che puntano alla promozione.

Il Cesena ha perso 3 delle ultime 4 partite scendendo al 6° posto con 25 punti, uno in meno dei lombardi che sfideranno oggi.

Anche la Cremonese non è in un grande momento visto che non vince da 3 giornate, con la sconfitta interna contro la Reggiana a cui hanno fatto seguito 2 pareggi, tutte partite a basso punteggio.

Probabili formazioni Cesena-Cremonese, Serie B

CESENA (3-4-2-1): Klinsamm; Curto, Prestia, Mangraviti; Celia, Francesconi, Calo, Donnarumma; Berti, Antonucci; Kargbo.

CREMONESE (3-5-1-1): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagetti, Milanese, Zanimacchia; Vazquez; Bonazzoli.

Guida TV Serie B: dove vedere Cesena-Cremonese

Cesena-Cremonese, in programma giovedì alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Migliori quote Cesena-Cremonese del 26 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano. Quote in grande equilibrio con gli ospiti di poco favoriti @2.65 su NetBet mentre la vittoria interna si gioca @2.85 su Sisal. Il pareggio lo troviamo @3 volte la posta su Snai.

Pronostico Cesena-Cremonese del 26.12.2024

Negli ultimi 6 precedenti il Cesena ha vinto 5 volte contro la Cremonese, con i grigiorossi che hanno vinto solo 1 volta. Sempre 1-0 il risultato degli ultimi 3 scontri diretti. Il Cesena ha giocato 2 partite da Gol NO nelle ultime 3, mentre la Cremonese, prima del 1-1 con la Samp, aveva giocato 4 partite da Gol No.

Risultato esatto Cesena-Cremonese di Serie B

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 1-0, 0-1, 2-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.