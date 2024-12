Scontro tra due nobili decadute del Sud in questa sfida valida per la 19° giornata di Serie B in campo a Santo Stefano, alle ore 18:00 dallo Stadio Renzo Barbera. Pronostico Palermo-Bari 26 dicembre 2024.

Pronostico Palermo-Bari 26 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Analisi, quote, formazioni e consigli per le scommesse su Palermo-Bari, sfida valida per la 19° giornata di Serie B in campo alle ore 18.00 del 26 dicembre, un boxing day anche per il campionato di cadetto.

Il Palermo è scivolato al 12° posto dopo le ultime 3 sconfitte in cui i rosanero hanno sempre perso con il minimo scarto (un 1-0 e un doppio 2-1). I siciliani pagano un rendimento abbastanza modesto anche in casa al Barbero (2-3-3).

Il Bari rimane in quota playoffs per la promozione in Serie A, ma anche i pugliesi sono in calo dopo le ultime 2 sconfitte senza riuscire a segnare: 0-2 a Pisa e 0-1 contro il Sudtirol.

Probabili formazioni Palermo-Bari, Serie B

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni, Lund; Segre, Ranocchia, Verre; Di Mariano, Le Douaron, Di Francesco. Allenatore: Alessio Dionisi.

BARI (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Lella, Benali, Dorval; Falletti; Lasagna, Novakovich. Allenatore: Moreno Longo.

Guida TV Serie B: dove vedere Palermo-Bari

Il match Palermo-Bari, con fischio d’inizio previsto giovedì 26 dicembre con inizio alle ore 18:00, sarà visibile in diretta sulla piattaforma streaming a pagamento di DAZN.

Migliori quote Palermo-Bari del 26 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano. Palermo favorito @1.85 su Sisal per la vittoria interna; Bari @4.50 su Goldbet e pareggio @3.40 su NetBet.

Pronostico Palermo-Bari del 26.12.2024

Il Bari non batte il Palermo addirittura dal 2013, da allora 5 sconfitte e 7 pareggi. Lo scorso anno i pugliesi hanno perso 0-3 a Palermo, dopo lo 0-0 dell’andata al San Nicola. 5 Under negli ultimi 6 precedenti. Il Palermo arriva da 2 partite da 3 gol, ma il Bari è reduce da 4 Under consecutivi e in questa sfida ci aspettiamo meno di 3 gol totali.

Risultato esatto Palermo-Bari di Serie B

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 1-0, 0-0, 1-2.

