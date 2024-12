La 19° giornata di Serie B, quella di Santo Stefano, si chiuderà a Marassi alle ore 20.30 con i blucerchiati che hanno un disperato bisogno di fare i tre punti pieni mentre gli ospiti continuano a rimanere in coda alla zona playoffs. Pronostico Sampdoria-Carrarese 26 dicembre 2024.

Pronostico Sampdoria-Carrarese 26 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Giovedì 26 dicembre, alle ore 20.30, saranno Sampdoria-Carrarese a chiudere la 19° giornata di Serie B a Marassi, una sfida delicata per entrambe, in particolare per i blucerchiati che non riescono più a vincere e sono quasi risucchiati nella zona per non retrocedere in C.

La Sampdoria infatti non vince da 8 partite di fila in Serie B (9 se aggiungiamo la sconfitta all’Olimpico contro la Roma in Coppa Italia). Nelle ultime 5 giornate la Samp ha comunque portato a casa 4 pareggi, tra cui l’ultimo 1-1 a Cremona.

La Carrarese, da neo promossa, dopo un avvio difficile con 5 sconfitte nelle prime 6 giornate, ha cambiato passo e nelle successive 12 partite ha perso solo 2 volte. La squadra di Calabro arriva dal 1-0 sul Cosenza.

Probabili formazioni Sampdoria-Carrarese, Serie B

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Bellemo, Ricci, Benedetti, Ioannou; Tutino, Coda. Allenatore: Andrea Sottil.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Bouah, Oliana, Illanes; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; S. Shpendi, Cherubini; L. Cerri. Allenatore: Antonio Calabro.

Guida TV Serie B: dove vedere Sampdoria-Carrarese

Il match Sampdoria-Carrarese, con fischio d’inizio previsto giovedì 26 dicembre con inizio alle ore 20:30, sarà visibile in diretta sulla piattaforma streaming di DAZN.

Migliori quote Sampdoria-Carrarese del 26 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano. Sampdoria favorita @1.80 sui principali bookmakers come Lottomatica. La vittoria della Carrarese viaggia allo stesso modo quasi unanime @4.50, come su Sisal. Pareggio @3.40 su Snai.

Pronostico Sampdoria-Carrarese del 26.12.2024

Le due formazioni non si sono mai affrontate in precedenza. La Carrarese è una squadra che non segna molto e tende a giocare partite combattute e a basso punteggio. Anche i blucerchiati non sono sempre impeccabili in attacco e per questa sfida ci aspettiamo un primo tempo combattuto. Andiamo con la X all’intervallo.

Risultato esatto Sampdoria-Carraresedi Serie B

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 1-0, 3-2, 0-2.

