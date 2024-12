Domenica pomeriggio, alle ore 15.00 dallo Stadio San Nicola va in scena l’ultimo turno del campionato cadetto nell’anno solare 2024, la 20° giornata di Serie B con il Pronostico Bari-Spezia 29 dicembre 2024.

Pronostico Bari-Spezia 29 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato la sfida tra Bari-Spezia di domenica 29 dicembre 2024, alle ore 21:00 in Puglia, per la 20° giornata di Serie B.

Il Bari è in calo dopo le ultime 3 sconfitte in cui i pugliesi non hanno segnato nemmeno una rete, anche se rimangono all’8° e ultimo posto playoffs per la promozione e l’atteso ritorno nella massima serie,

Lo Spezia è al 3° posto con ben 14 punti di vantaggio sui pugliesi, con 4 turni di imbattuta, con 2 pareggi intervallati da 2 vittorie. A Santo Stefano lo Spezia è stato fermato sul 1-1 in casa dal Mantova.

Probabili Formazioni Bari-Spezia di Serie B

Bari (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Benali, Maiello, Dorval; Falletti; Novakovich, Lasagna. Allenatore: Longo.

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Elia, Nagy, S. Esposito, Degli Innocenti, Reca; Falcinelli, F. Esposito. Allenatore: D’Angelo.

Guida TV Serie B: dove vedere Bari-Spezia?

Il match tra Bari e Spezia è in programma alle 15:00 di domenica 29 dicembre. La trasmissione in streaming è in programma su DAZN.

Migliori quote Bari-Spezia del 29.12.24

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questa sfida di Serie B. Quote equilibrate con gli ospiti leggermente favoriti @2.65 su Goldbet mentre la vittoria interna si gioca @2.95 su Sisal, col Pareggio @2.90 su Snai.

Pronostico Bari-Spezia, 20° giornata Serie B

Il Bari non batte lo Spezia dal 2015, da allora 3 sconfitte, ma anche ben 5 pareggi, compresi gli ultimi 2 scontri, compreso lo 0-0 dell’andata in Liguria. Questa potrebbe essere un altra partita da X e azzardiamo il pareggio a quota alta.

Risultato esatto Bari-Spezia di Serie B

Per questa sfida di Serie B abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 0-0, 1-1, 1-3.

