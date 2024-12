A chiudere la 20° giornata di Serie B, tutta in campo domenica 29 dicembre, saranno Samp e Pisa in campo a Marassi alle ore 19:15, con i blucerchiati in crisi nera mentre il Pisa arriva dal grande successo sulla capolista Sassuolo. Pronostico Sampdoria-Pisa 29 dicembre 2024.

Pronostico Sampdoria-Pisa 29 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare Sampdoria-Pisa, una delle sfide più interessanti della 20° giornata di Serie B, tutta in campo domenica 29 dicembre 2024, prima giornata di ritorno, ma anche ultimo turno dell’anno solare 2024 per il campionato di calcio cadetto.

La Sampdoria continua a pareggiare e a rimanere pericolosamente vicina alla zona rosso con 20 punti. I blucerchiati arrivano da 3 pareggi di fila (1-1 a Santo Stefano contro la Carrarese), il problema è che la Samp non ha mai vinto nelle ultime 10 partite tra campionato e coppa, con 4 sconfitte e 6 pareggi.

Il Pisa punta alla promozione diretta, al momento è al 2° posto con 40 punti, tre in meno della capolista Sassuolo che i toscani hanno battuto per 3-1 in casa proprio l’altro giorno, riaccendendo la corsa per il primo posto, ed aumentando le proprie ambizioni con 3 vittorie nelle ultime 4 giornate.

Probabili Formazioni Sampdoria-Pisa di Serie B

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Depaoli, Vieira, Yepes, Akinsanmiro, Barreca; Tutino, Coda.

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Rus; Touré, Piccinini, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Lind

Guida TV Serie B: dove vedere Sampdoria-Pisa?

Sampdoria-Pisa si gioca domenica 29 dicembre 2024, alle 19:30, allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Marassi a Genova; potrete vederla in diretta tv scaricando l’app di DAZN.

Migliori quote Sampdoria-Pisa del 29.12.24

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questa sfida di Serie B. Grande equlibrio con la Sampdoria vincente @2.65 su Lottomatica e @2.65 anche per il Pisa su Goldbet. Pareggio offerto @3.30 su NetBet.

Pronostico Sampdoria-Pisa, 20° giornata Serie B

Il Pisa ha sempre battuto la Samp negli ultimi 3 precedenti, compreso il netto 3-0 all’andata all’Arena Garibaldi. Negli ultimi 4 scontri diretti non abbiamo mai visto entrambe le squadre andare a segno e giochiamo il Gol NO anche per questo scontro di domenica sera per una quota di valore oltre la pari.

Risultato esatto Sampdoria-Pisa di Serie B

Per questa sfida di Serie B abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 1-0, 1-1, 0-2.

