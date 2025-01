Dopo un anticipo al vertice (Spezia-Sassuolo) di venerdì, nel weekend si continua con la 23° giornata di Serie B e qui prendiamo in analisi un altro match interessante in campo domenica dall’Arena Garibaldi. Pronostico Pisa-Salernitana 26 gennaio 2025.

Pronostico Pisa-Salernitana 26 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Pisa-Salernitana, match valido per la 23° giornata di Serie B in campo domenica pomeriggio allo stadio Anconetani.

Il Pisa è al secondo posto con 47 punti, scivolato a -5 dalla capolista Sassuolo dopo lo 0-0 dello scorso turno in trasferta a Catanzaro. I toscani non hanno mai perso in casa in stagione (8-3-0 con 23 gol segnati e 9 concessi).

La Salernitana è 17° e al momento giocherebbe i playout per evitare la retrocessione. I campani dopo 3 sconfitte con 1 solo gol segnato, sono rientrati in casa vincendo 2-1 contro la Reggiana. Lontano da Salerno però questa squadra va malissimo, sarebbe penultima con 1-3-6 (6 gol segnati, 15 concessi).

Probabili formazioni Pisa-Salernitana

Pisa (3-4-2-1): Semper, Caracciolo, Bonfanti, Canestrelli, Piccinini, Toure, Marin, Angori, Moreo, Arena, Lind.

Salernitana (3-5-2): Sepe, Ferrari, Ruggeri, Lochoshvili, Amatucci, Reine-Adelaide, Stojanovic, Njoh, Cerri, Raimondi.

Guida TV Serie B: dove vedere Pisa-Salernitana?

Il match tra Pisa e Salernitana si giocherà domenica 26 gennaio 2025 alle ore 15:00 e potrete seguirlo in diretta sui canali Sky sport.

Migliori quote Pisa-Salernitana, 23° giornata Serie B

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. La vittoria del Pisa si gioca @1.82 su NetBet e la vittoria della Salernitana è proposta @4.40 su Lottomatica con pareggio @3.50 su Snai.

Pronostico Pisa-Salernitana del 26.01.25

Abbiamo già detto dell’ottimo rendimento esterno del Pisa, e allo stesso tempo il pessimo andamento in trasferta dei campani. Il Pisa ha vinto 3-2 anche all’andata a Salerno e secondo noi non sbaglierà l’occasione di fare altri tre punti in casa. Andiamo con 1 fisso.

Risultato Esatto Pisa-Salernitana

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 0-2.

Resoconto Free Pick Serie B 24-25

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (10-5, +3.23)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

Cremonese-Samp: GOL SI @1.82✅

Pisa-Carrarese: 1 @1.85✅

Palermo-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.67✅

