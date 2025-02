Nel fine settimana torna in campo il campionato cadetto per la 25° giornata di Serie B e noi ci dirigiamo in Toscana per vedere il Pisa, che continua a viaggiare ai piani alti assieme al Sassuolo, che ospiterà un Cittadella che ha altri obiettivi. Pronostico Pisa-Cittadella 8 febbraio 2025.

Pronostico Pisa-Cittadella 8 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Pisa-Cittadella, in campo l’8 febbraio in questo match valido per la 25° giornata di Serie B che abbiamo analizzato nel dettaglio con probabili formazioni, guida tv, migliori quote, statistiche e pronostici, insomma, tutto per scommettere al meglio sul calcio.

Il Pisa mantiene il 2° posto in classifica con 53 punti (-2 dal Sassuolo) dopo le ultime 2 vittorie, per una squadra che in casa non ha mai perso (9-3-0 con 24 gol segnati e 9 concessi). Anche a livello offensivo solo i neroverdi fanno meglio dei toscani in attacco, col Pisa che ha segnato 41 gol.

Un problema per un Cittadella che ha perso 2 delle ultime 3 partite (entrambe in casa), che segna poco e concede tanto, e che è in piena corsa per la salvezza con 27 punti, appena 2 in più di una Samp al momento clamorosamente al playout.

Probabili Formazioni Pisa-Cittadella, 25° giornata Serie B

Pisa (3-4-2-1): Semper, Caracciolo, Rus, Canestrelli, Abildgaard, Hojholt, Angora, Toure, Moreo, Meister, Lind. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Cittadella (3-5-1-1): Maniero, Capradossi, Salvi, Carissoni, Casolari, Amatucci, D’Alessio, Tronchin, Masciangelo, Vita, Okwonkwo. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Guida TV Serie B: dove vedere Pisa-Cittadella?

Pisa-Cittadella, in campo sabato 8 febbraio, sarà disponibile in diretta su DAZN che ha l’esclusiva del campionato di calcio cadetto.

Migliori quote Pisa-Cittadella

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. La vittoria del Pisa si gioca @1.62 su Lottomatica mentre il successo ospite si gioca @6 volte la posta di quota massima su Sisal, col pari @3.65 su Goldbet.

Pronostico Pisa-Cittadella: le nostre scelte

L’attacco del Cittadella non è un granché e la squadra arriva da 3 Under nelle ultime 4 giornate, ma si sfidano comunque la 3° e la 4° miglior squadra da Over del campionato di calcio cadetto, e la quota oltre la pari ha valore. Il Pisa arriva dal 2-1 di Palermo e nelle partite interne della squadra di Inzaghi assistiamo a 2.8 gol totali di media mentre sono 2.6 le reti nelle trasferte del Cittadella. Ci prendiamo qualche rischio ma ben ripagato.

Andrebbe bene un risultato come il 3-0 del Pisa all’andata, un finale non così impossibile che infatti di seguito vi consigliamo anche tra i risultati esatti. Queste due squadre hanno dato vita a 4 partite da Over negli ultimi 5 scontri diretti, anche i precedenti sono dalla nostra.

Risultato Esatto Pisa-Cittadella

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-1, 1-0.

Resoconto Free Pick Serie B 24-25

La lunga striscia di 8 vittorie consecutive con le free pick di Serie B si è interrotta per un gol mancante nella sfida del Mapei Stadium. Rimaniamo comunque in attivo di oltre 3 unità di profitto.

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (11-6, +3.05)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

Cremonese-Samp: GOL SI @1.82✅

Pisa-Carrarese: 1 @1.85✅

Palermo-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.67✅

Pisa-Salernitana: 1 @1.82✅

Sassuolo-Juve Stabia: OVER 2.5 @1.90❌

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.