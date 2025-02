Squadre in campo sabato dalle ore 15:00 allo Stadio dei Marmi di Carrara per questa sfida valida per la 26° giornata di Serie B che abbiamo analizzato nei dettagli con analisi, probabili formazioni, migliori quote, guida tv e Pronostico Carrarese-Salernitana 15 febbraio 2025.

Pronostico Carrarese-Salernitana 15 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Analisi Carrarese-Salernitana, in campo sabato 15 febbraio alle ore 15:00 per questo match valido per la 26° giornata di Serie B 2024-2025 che torna in campo in questo weekend, e per una sfida molto importante in chiave salvezza.

La Carrarese al momento è al 16° posto, in zona layout con 27 punti, dopo una lunga e pericolosa striscia perdente che ha visto i toscani uscire sconfitte in ognuna delle ultime 5 partite.

La Salernitana è a sua volta ai layout, con 25 punti, due in meno della Carrarese che in caso di vittoria potrebbe agganciare e scavalcare. I campani hanno però perso solo 1 delle ultime 4 partite, lo 0-1 comunque combattuto nella difficile trasferta a Pisa, e da allora l’1-0 sulla Cremonese e lo 0-0 a Brescia lo scorso fine settimana.

Probabili Formazioni Carrarese-Salernitana

Carrarese (3-5-2): Fiorillo Vincenzo, Imperiale, Guarino, Illanes, Giovane, Eugene Bouah, Nicolas Schiavi, Melegoni, Cicconi, Cherubini, Finotto. Allenatore: Calabro

Salernitana (3-5-2): Christensen, Bronn, Ferrari, Lochoshvili, Tongya, Njoh, Amatucci, Stojanovic, Caligara, Cerri, Raimondo. Allenatore: Breda

Guida TV Serie B: dove vedere Carrarese-Salernitana?

Potrete seguire Carrarese-Salernitana in diretta sabato 15 febbraio, alle ore 15:00, in esclusiva sui canali DAZN.

Migliori quote Carrarese-Salernitana

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Padroni di casa favoriti @2.50 su Goldbet, con la vittoria della Salernitana @3.10 su Sisal e il pareggio @3.00 su NetBet.

Pronostico Carrarese-Salernitana, le nostre scelte

Due delle migliori squadre da Under del campionato di calcio cadetto: la Carrarese è O/U 9-16 con 2.1 gol totali di media mentre la Salernitana è O/U 10-15 con 2.2 gol di media, ma i campani arrivano da 3 Under consecutivi e in trasferta sono in assoluto la miglior squadra da Under di Serie B con O/U 3-9, 1.8 gol totali di media e sempre Under nelle ultime 5 lontano da casa. O/U 3-9 in stagione anche per la Carrarese sul proprio campo (e anche qui solo 1.8 gol totali registrati di media nelle partite della squadra di mister Calabro).

Andiamo con una partita da poche reti, al contrario del 4-1 per la Salernitana all’andata, visto che la posta in palio è alta in questo scontro diretto per la salvezza, ed entrambe staranno attente a non prendere gol.

Risultato Esatto Carrarese-Salernitana

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 2-2.

Resoconto Free Pick Serie B 24-25

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (11-7, +2.05)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

Cremonese-Samp: GOL SI @1.82✅

Pisa-Carrarese: 1 @1.85✅

Palermo-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.67✅

Pisa-Salernitana: 1 @1.82✅

Sassuolo-Juve Stabia: OVER 2.5 @1.90❌

Pisa-Cittadella: OVER 2.5 @2.15❌

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.