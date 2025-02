Sabato pomeriggio, alle ore 15:00 dall’Arena Garibaldi, il Pisa ospita la Juve Stabia, con i toscani che vogliono tornare a vincere dopo due giornate con 1 solo punto raccolto che li distacca dal Sassuolo. Pronostico Pisa-Juve Stabia 22 febbraio 2025.

Pronostico Pisa-Juve Stabia 22 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Pisa-Juve Stabia, match valido per la 27° giornata di Serie B che si giocherà sabato 22 febbraio, alle ore 15:00 dall’Arena Garibaldi.

Il Pisa ha rallentato con 1 solo punto nelle ultime 2 giornate (tra l’altro sconfitti per la prima volta in casa nell’ultima all’Arena Garibaldi nello 0-1 contro il Cittadella) e ora è a -7 dalla capolista Sassuolo.

La Juve Stabia vuole continuare la sua corsa per la promozione e al momento le Vespe sono al 6° posto con 39 punti, grazie alle ultime 2 vittorie. Sono 3 vittorie e 1 sconfitta nei 4 turni più recenti, ma tutti i successi sono arrivati in casa mentre in trasferta i campani rimangono molto più deboli.

Probabili Formazioni Pisa-Juve Stabia

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. Allenatore: F. Inzaghi.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Quaranta; Andreoni, Leone, Buglio, Rocchetti; Piscopo; Candellone, Adorante. Allenatore: Tarantino.

Guida TV Serie B: dove vedere Pisa-Juve Stabia

Pisa-Juve Stabia, match valido per la 27a giornata di Serie B, è in programma alle ore 15.00 di sabato 22 febbraio 2025 presso l’Arena Garibaldi. Potrete seguire la partita in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn.

Migliori quote Pisa-Juve Stabia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Padroni di casa favoriti @1.90 su NetBet per il ritorno alla vittoria mentre il successo esterno si gioca @4.50 su Goldbet, col pareggio @3.25 su Sisal.

Pronostici Pisa-Juve Stabia, le nostre scelte

Abbiamo detto del calo dello Juve Stabia in trasferta, con 1 solo punto raccolto nelle ultime 4, mentre il Pisa prima dello 0-1 col Cittadella non aveva mai perso in casa, e secondo noi non perderà neanche oggi. Andiamo con la combo della doppia chance sui padroni di casa e almeno 2 gol totali. Negli ultimi 4 precedenti tra queste due squadre abbiamo sempre visto 2 gol segnati, con 2 vittorie del Pisa, 1 pareggio e 1 sola sconfitta per i toscani (all’andata per 0-2, ma in trasferta).

Risultato Esatto Pisa-Juve Stabia

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-2.

Resoconto Free Pick Serie B 24-25

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (11-8, +1.05)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

Cremonese-Samp: GOL SI @1.82✅

Pisa-Carrarese: 1 @1.85✅

Palermo-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.67✅

Pisa-Salernitana: 1 @1.82✅

Sassuolo-Juve Stabia: OVER 2.5 @1.90❌

Pisa-Cittadella: OVER 2.5 @2.15❌

Carrarese-Salernitana: UNDER 2.5 @1.62❌

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.