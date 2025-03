Dopo il big match perso sul campo del Sassuolo, il Pisa (seconda forza del campionato cadetto) è protagonista anche questa domenica della sfida di cartello della 29° giornata di Serie B, sul campo dello Spezia che vuole ricucire le distanze per il secondo posto che vale la promozione diretta, in quello che è un match molto delicato in quest’ottica. Pronostico Spezia-Pisa 9 marzo 2025.

Pronostico Spezia-Pisa 9 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse di calcio su Spezia-Pisa, match valido per la 29° giornata di Serie B.

Scontro al vertice visto che lo Spezia è al 3° posto con 51 punti e mira proprio al secondo posto dei toscani (avanti 6 punti), un piazzamento che vale la diretta promozione in A senza passare dai playoffs. Lo Spezia è però in calo visto che non vince da 4 giornate, con 3 pareggi e 1 sconfitta.

Anche il Pisa si è fermata con 1 sola vittoria nell’ultimo mese, con i toscani che la scorsa settimana si sono fermati al Mapei Stadium, nell’altro big match contro la capolista Sassuolo, perso 0-1 dai ragazzi di Pippo Inzaghi.

Probabili Formazioni Spezia-Pisa

Spezia (3-5-2): Chichizola, Hristov, Wisniewski, Bertola, Mateju, Vignali, Esposito, Bandinelli, Reca, Colak, Esposito. Allenatore D’Angelo.

Pisa (3-4-3): Semper, Caracciolo, Rus, Canestrelli, Marin, Piccinini, Angori, Sernicola, Moreo, Tramoni, Lind. Allenatore: Inzaghi

Guida TV Serie B: dove vedere Spezia-Pisa?

La sfida tra Spezia e Pisa, valida per la ventinovesima giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta sui canali di DAZN.

Migliori quote Spezia-Pisa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Il fattore campo spinge lo Spezia favorito @1.92 su Snai, col il Pisa @450 su Sisal e il pareggio @3.30 su NetBet.

Pronostici Spezia-Pisa, le nostre scommesse

Dopo lo 0-1 col Sassuolo il Pisa è atteso ad un altro big match delicato, dove ci attendiamo poche reti come la settimana scorsa al Mapei Stadium. Il Pisa ha segnato 3 partite da Under nelle ultime 4 e anche lo Spezia arriva da 3 Under consecutivi. Si sfidano le due migliori difese del campionato e a differenza del 2-2 dell’andata a Pisa, questa volta giochiamo su una partita da meno di 3 gol totali.

Risultato Esatto Spezia-Pisa

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 0-2.

Resoconto Free Pick Serie B 24-25

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (13-8, +2.78)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

Cremonese-Samp: GOL SI @1.82✅

Pisa-Carrarese: 1 @1.85✅

Palermo-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.67✅

Pisa-Salernitana: 1 @1.82✅

Sassuolo-Juve Stabia: OVER 2.5 @1.90❌

Pisa-Cittadella: OVER 2.5 @2.15❌

Carrarese-Salernitana: UNDER 2.5 @1.62❌

Pisa-Juve Stabia: 1X+OVER 1.5 GOL @1.73✅

Sassuolo-Pisa: 1 @2.00✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.