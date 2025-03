Questa settimana ci concentriamo sul match che chiude la 30° giornata di Serie B, il derby calabrese in campo domenica 16 marzo, alle ore 17:15, dallo Stadio Nicola Ceravolo tra die squadre che hanno obiettivi ben diversi. Pronostico Catanzaro-Cosenza 16 marzo 2025.

Pronostico Catanzaro-Cosenza 16 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su Catanzaro-Cosenza, match valido per la 30° giornata di Serie B 2024-2025.

Il Catanzaro è sceso al 5° posto con 43 punti dopo il pareggio interno con la Reggiana (1-1) e la netta sconfitta della settimana scorsa sul campo della Cremonese, uno scontro diretto per il 4° posto visto che proprio i rossogrigi hanno superato il Catanzaro in classifica.

Il Cosenza è ultimo con 25 punti, ma i lupi ci credono ancora visto che al contrario del Catanzaro arrivano da 1 pareggio e da 1 vittoria lo scorso turno, 1-0 in casa (sempre contro la Reggiana). In trasferta però solo 1 punto nelle ultime 7 lontano da casa per il Cosenza.

Probabili Formazioni Catanzaro-Cosenza

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli, Scognamillo, Bonini, Situm, Petriccione, Pompetti, Antonini Lui, Pontisso, Quagliata, Pittarello, Blasci. Allenatore: Caserta

Cosenza (3-1-4-2): Micai, Venturi, Caporale, Mura, Gargiulo, Garritano, Kouan, Ciervo, Ricciardi, Fumagalli, Artistico. Allenatore: Tortelli.

Guida TV Serie B: dove vedere Catanzaro-Cosenza?

Catanzaro-Cosenza sarà disponibile su Dazn in diretta streaming, ma sarà disponibile anche in modalità gratuita sul sito Dazn.com.

Migliori quote Catanzaro-Cosenza Serie B

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match valido per la 30° giornata di Serie B. Padroni di casa favoriti alla pari su Snai mentre la vittoria del Cosenza si gioca fino @4 volte la posta su Sisal, pareggio @3.30 su NetBet.

Pronostici Catanzaro-Cosenza: le nostre scommesse

Abbiamo detto dei problemi del Cosenza in trasferta, visto che prima del 1-1 di Modena, aveva perso 7 partite fuori casa di fila mentre il Catanzaro in casa non perde da 5 giornate e conta 1 solo ko nelle ultime 11 al Ceravolo. All’andata 1-1 a Cosenza, ma per la gara di ritorno puntiamo sul Catanzaro che lo scorso anno aveva vinto entrambi i derby col Cosenza.

Risultato Esatto Catanzaro-Cosenza, Serie B

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-1.

Resoconto Free Pick Serie B 24-25

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (13-9, +1.78)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

Cremonese-Samp: GOL SI @1.82✅

Pisa-Carrarese: 1 @1.85✅

Palermo-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.67✅

Pisa-Salernitana: 1 @1.82✅

Sassuolo-Juve Stabia: OVER 2.5 @1.90❌

Pisa-Cittadella: OVER 2.5 @2.15❌

Carrarese-Salernitana: UNDER 2.5 @1.62❌

Pisa-Juve Stabia: 1X+OVER 1.5 GOL @1.73✅

Sassuolo-Pisa: 1 @2.00✅

Spezia-Pisa: UNDER 2.5 @1.60❌

