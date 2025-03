Dopo la sosta delle nazionali si torna in campo con i campionati di calcio questo venerdì, con i Primio anticipi, a tra questi il match che apre la 31° giornata di Serie B allo Stadio Picco dove i padroni di casa dello Spezia ospitano i lombardi del Brescia. Pronostico Spezia-Brescia 28 marzo 2025.

Pronostico Spezia-Brescia 28 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi di Spezia-Brescia con probabili formazioni, guida tv, migliori quote e le scommesse vincenti e gratuite sul calcio per la 31° giornata di Serie B.

Lo Spezia corre per la promozione diretta anche se al momento è al 3° posto, a -5 punti dal Pisa, quindi sarebbe la prima qualificata, ma ai playoffs. Gli spezzini hanno incassato 5 punti nelle ultime 3 giornate, frutto di 2 pareggi in trasferta, intervallati dall’importante vittoria interna per 3-2 nello scontro diretto proprio col Pisa che lascia accese le speranze. Lo Spezia in casa ha perso solo 1 volta quest’anno (9-4-1).

E’ una stagione da incubo per il Brescia che ha altri obiettivi, ovvero salvarsi. Al momento i lombardi sono al 17° posto con 31 punti, quindi ai playout assieme alla Samp, ma dietro ci sono Mantova e Salernitana a solo un punto. Il Brescia non vince da 6 giornate, e in questo arco di tempo ha sempre alternato un pareggio interno ad una sconfitta esterna.

Probabili Formazioni Spezia-Brescia

Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Bertola; Mateju, Kouda, Nagy, Bandinelli, Reca; F.P. Esposito, Di Serio. Allenatore: D’Angelo.

Brescia (3-5-2): Lezzerini; Jallow, Calvani, Adorni; Dickmann, Bisoli, Bjarnason, Verreth, Nuamah; Moncini, Borrelli. Allenatore: Maran.

Guida TV Serie B: dove vedere Spezia-Brescia?

Il match è in programma alle 20:30 di venerdì 28 marzo e, come al solito, è trasmesso in diretta televisiva su DAZN.

Migliori quote Spezia-Brescia del 28 marzo 2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Padroni di casa favoriti @1.50 su Sisal mentre la vittoria esterna si gioca @6.75 su Goldbet, col pareggio @4.00 su Snai.

Pronostici Spezia-Brescia: le nostre scommesse

Il fattore campo spinge la vittoria dello Spezia che non perde contro il Brescia dal 2018, da allora 6 scontri da imbattuta, ma con 2 sole vittorie e ben 4 pareggi, comprese le 3 X più recenti, e l’1-1 dell’andata a Brescia. Al Picco però lo Spezia ha una marcia in più e secondo noi vincerà. Quota abbastanza bassa, ma che potrà essere utilizzata anche per le vostre doppie o multiple.

Risultato Esatto Spezia-Brescia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.