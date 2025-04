Pronostico Bari-Palermo di Serie B del 11/04/2025

L’anticipo della trentatreesima giornata del campionato di calcio cadetto di Serie B, è in programma venerdì 11 aprile 2025, alle ore 20.30, allo stadio San Nicola, tra i padroni di casa del Bari e il Palermo. Leggi il nostro pronostico gratuito su Bari-Palerimo di Serie B. Per i bookmakers favorita la vittoria esterna del Palermo.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie B?

Il Bari, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentatreesima giornata del campionato di calcio di Serie B, nono in classifica con 41 punti, a pari merito con il Modena.

La squadra biancorossa, arriva a questa partita di campionato, con 4 pareggi, l’ultimo ottenuto in trasferta a Catanzaro per 3 a 3 e una sconfitta, raccolti nelle ultime 5 partite di campionnato giocate

Il Palermo, arriva in Puglia, settimo in classifica con 45 punti, in piena corsa per un posto nei Play Off per i quarti di finale per cercare un posto in Serie A la prossima stagione.

La formazione siciliana, viene da due vittorie consecutive, ottenute in trasferta contro la Salernitana, per 2 a 1 e il successo interno ottenuto contro la capolista Sassuolo, per 5 a 3.

Probabili Formazioni Bari-Palermo di Serie B

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 33° giornata in Serie B, in programma allo stadio San Nicola, tra i padroni di casa del Bari e la squadra ospite del Palermo.

Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Favasuli, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; G. Pereiro, Lasagna. Allenatore: M. Longo.

Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Claudio Gomes, Lund; Verre, Brunori; Pohjanpalo. Allenatore: Dionisi.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Serie B, tra i padroni di casa del Bari e la formazione ospite del Palermo, valida per la trentatreesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie B, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta venerdì 11 aprile 2025 su Dazn dalle ore 20.30.

Le quote offerte dai bookmaker per Bari-Palermo

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Serie B, valido come match della trentatreesima giornata di campionato, vedono leggermente favorita la vittoria esterna del Palermo, in questo match contro il Bari.

La vittoria interna del Bari è offerta a quota 2.90 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.10, mentre il successo esterno del Palermo si gioca a quota 2.55.

Pronostico Bari-Palermo di Serie B del 11/04/2025

Partita molto importante in chiave Play Off qualificazione in Serie A, questa tra i padroni di casa del Bari e la formazione ospite del Palermo.

Il Bari con il Catanzaro è la squadra di Serie B con più pareggi, ben 17 partite finite con il segno X, in trentadue match giocati, mentre il Palermo dopo un pessimo inizio di campionato, ha cambiato marcia e ha risalito la classifica e ora si trova in settima posizione.

Pronostico: GOL SI + Pareggio, offerto a quota 4.33 su Lottomatica

Risultato Esatto di Bari-Palermo

Come risultato esatto per questa partita di Serie B, tra Bari-Palermo, valida per la trentatreesima giornata di campionato di Serie B, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/1-1/2-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.