Tra le sfide più interessanti del weekend del campionato cadetto, arrivano alla 33° giornata di Serie B, c’è sicuramente il derby tra i neroverdi (che sono ad un passo dalla matematica promozione e il ritorno nella massima serie) e i canarini che cercano di rientrare nella zona playoffs. Pronostico Modena-Sassuolo 12 aprile 2025.

Pronostico Modena-Sassuolo 12 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Modena-Sassuolo con probabili formazioni, guida tv, migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla 33° giornata di Serie B.

Il Modena si è rilanciato nella corsa playoffs con 41 punti dopo le ultime 2 vittorie (2-1 sul Catanzaro e anche il colpaccio di Pisa, sempre per 2-1). I canarini sono 2 punti dietro all’8° posto al momento occupato dal Cesena.

Il Sassuolo aspetta la matematica certezza del ritorno in Serie A, con i neroverdi che arrivano dallo spettacolare, ma perdente, 3-5 a Palermo, un risultato che però ci ha portato nuovamente in cassa con i neroverdi la settimana scorsa, per un Over facile facile. La squadra di Grosso potrebbe tornare in Serie A con 5 giornate d’anticipo in caso di vittoria al Braglia e di una non vittoria dello Spezia contro il Mantova.

Probabili formazioni Modena-Sassuolo

Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Magnino, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Defrel.

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Boloca, Mazzitelli, Iannoni; Berardi, Pierini, Laurienté.

Guida TV Serie B: dove vedere Modena-Sassuolo?

Il match tra Modena e Sassuolo, con fischio d’inizio previsto alle ore 19:30, sarà visibile in diretta tv su Dazn e Amazon Prime Video.

Migliori quote Modena-Sassuolo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Modena che gioca in casa al Braglia, ma è sfavorita @3.10 per la vittoria su Snai mentre il successo del Sassuolo si gioca @2.40 su Sisal, col pareggio @3.10 su Betway.

Pronostici Modena-Sassuolo, le nostre scommesse

Il Sassuolo ha vinto 2-0 l’andata al Mapei Stadium contro il Modena e i neroverdi hanno perso solo 2 degli ultimi 12 derby col Modena, anche se completano il parziale 3 vittorie e ben 7 pareggi, inoltre il Sassuolo ha perso le ultime 2 sfide al Braglia (in Coppa Italia nel 2022 e nel lontano 2013 in Serie B). Questa volta puntiamo sul successo degli ospiti, ma ci copriamo un pò con la giocata asian handicap (in caso di pareggio avremo un mezzo rimborso sulla nostra puntata).

Il nostro pronostico Modena-Sassuolo: 2 (0, -0.5 AH) @2.03 Bet365

Risultato Esatto Modena-Sassuolo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-3, 1-2.

Resoconto Free Pick Serie B 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (16-9, +4.83)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

Cremonese-Samp: GOL SI @1.82✅

Pisa-Carrarese: 1 @1.85✅

Palermo-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.67✅

Pisa-Salernitana: 1 @1.82✅

Sassuolo-Juve Stabia: OVER 2.5 @1.90❌

Pisa-Cittadella: OVER 2.5 @2.15❌

Carrarese-Salernitana: UNDER 2.5 @1.62❌

Pisa-Juve Stabia: 1X+OVER 1.5 GOL @1.73✅

Sassuolo-Pisa: 1 @2.00✅

Spezia-Pisa: UNDER 2.5 @1.60❌

Catanzaro-Cosenza: 1 @2.05✅

Sassuolo-Reggiana: OVER 2.5 @2.00✅

Palermo-Sassuolo: OVER 2.5 @2.00✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.