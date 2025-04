Il Sassuolo è già matematicamente in Serie A e il Pisa cerca di fare la stessa cosa, ma l’obiettivo è ancora importante. I toscani certamente dovranno fare punti nel big match in casa contro la Cremonese per la 34° giornata di Serie B. Pronostico Pisa-Cremonese 21 aprile 2025.

Pronostico Pisa-Cremonese 21 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Pisa-Cremonese con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su questo match valido per la 34° giornata di Serie B 2024-2025.

Lunedì di pasquetta in campo all’Arena Garibaldi per il Pisa che cerca punti preziosi per la promozione diretta in Serie A, come ha già fatto il Sassuolo la scorsa settimana. I toscani al momento sono 2° con 66 punti, a +7 dallo Spezia e a +13 proprio dai grigiorossi che sono al 4° posto, grazie a 3 vittorie nelle ultime 4 giornate.

La Cremonese difficilmente potrà fare meglio di difendere il 4° posto che vale la qualificazione direttamente alle semifinali Playoffs per una squadra che non perde da 6 giornate, con 3 vittorie e 3 pareggi, compresa l’ultima X della settimana scorsa, 1-1 in casa contro la Juve Stabia.

Probabili Formazioni Pisa-Cremonese

Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Abildgaard, Angori; Meister, Tramoni; Lind.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca.

Guida TV Serie B: dove vedere Pisa-Cremonese?

Il match tra Pisa e Cremonese, con fischio d’inizio previsto alle ore 20:30, sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn e Amazon Prime Video.

Migliori quote Pisa-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Pisa favorito @2.25 su Snai mentre la vittoria esterna si gioca @3.40 su Sisal, col pareggio @3.20 su Betway.

Pronostici Pisa-Cremonese, le nostre scommesse

All’andata il Pisa ha vinto 3-1 a Cremona e anche nell’ultimo confronto della passata stagione entrambe le squadre andarono a segno, in quel caso nel 2-1 per la Cremonese. Il Pisa non ha mai mancato l’appuntamento col gol nelle ultime 5 giornate di campionato (3 Gol SI) e nelle ultime 3 in casa abbiamo sempre visto entrambe le squadre a segno. Sono 4 le partite consecutive da Gol SI della Cremonese che ha un ottimo attacco, ma paga qualcosa con una difesa che concede sempre qualcosa. 4 anche i Gol SI consecutivi in trasferta dei grigiorossi.

Risultato Esatto Pisa-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 1-2.

Resoconto Free Pick Serie B 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (17-9, +5.86)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

Cremonese-Samp: GOL SI @1.82✅

Pisa-Carrarese: 1 @1.85✅

Palermo-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.67✅

Pisa-Salernitana: 1 @1.82✅

Sassuolo-Juve Stabia: OVER 2.5 @1.90❌

Pisa-Cittadella: OVER 2.5 @2.15❌

Carrarese-Salernitana: UNDER 2.5 @1.62❌

Pisa-Juve Stabia: 1X+OVER 1.5 GOL @1.73✅

Sassuolo-Pisa: 1 @2.00✅

Spezia-Pisa: UNDER 2.5 @1.60❌

Catanzaro-Cosenza: 1 @2.05✅

Sassuolo-Reggiana: OVER 2.5 @2.00✅

Palermo-Sassuolo: OVER 2.5 @2.00✅

Modena-Sassuolo: 2 (0, -0.5 AH) @2.03✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.