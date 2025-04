Domenica ritorna il campionato cadetto dopo i rinvii della scorsa giornata per la morte del Papa, e tornano con un big match diretto tra due squadre in corsa per i playoffs al 6° e 7° posto. Pronostico Catanzaro-Palermo 27 aprile 2025.

Pronostico Catanzaro-Palermo 27 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Catanzaro-Palermo, match valido per la 35° giornata di Serie B con probabili formazioni, guida tv, migliori quote e consigli per le scommesse sul calcio.

Il Catanzaro al momento è al 6° posto con 48 punti, 5 in più dei rosanero che vincendo potrebbero quindi agganciare i calabresi che non vincono da 3 giornate, una sconfitta seguita dai recenti ultimi 2 pareggi.

Il Palermo dopo 2 vittorie invece la scorsa è caduto 1-2 a Bari in un altro scontro diretto per i playoffs promozioni, un grande derby del sud. La squadra di Dionisi ora si prepara ad un altra trasferta insidiosa allo Stadio Ceravolo.

Probabili Formazioni Catanzaro-Palermo

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Ilie, Compagnon; Iemmello, Biasci. Allenatore: Caserta.

Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Blin; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Verre; Pohjanpalo. Allenatore: Dionisi.

Guida TV Serie B: dove vedere Catanzaro-Palermo?

Palermo-Catanzaro e Südtirol-Juve Stabia si giocano entrambe alle 15:00 di domenica 27 aprile. Entrambe le gare sono trasmesse in diretta televisiva su DAZN e Amazon Prime Video, abbonandosi al servizio “La B Channel”.

Migliori quote Catanzaro-Palermo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote estremamente equilibrate con le squadre praticamente alla pari. Il Catanzaro si gioca @2.75 su Sisal, il Palermo @2.70 su Goldbet, col pareggio @3.25 su Snai.

Pronostici Catanzaro-Palermo, le nostre scommesse

Il Catanzaro arriva dal 2-2 spettacolare con la Carrarese e prima il 3-3 col Bari, terza partita da Gol SI per la squadra di Caserta. I siciliani non sono da meno, anzi, hanno messo in fila 5 Gol Si di fila e anche i precedenti ci danno ragione nel credere che vedremo entrambe le squadre a segno. All’andata il Catanzaro ha vinto 2-1 a Palermo, 3° Gol/Gol consecutivo negli ultimi scontri diretti tra queste due formazioni.

Risultato Esatto Catanzaro-Palermo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 1-3.

Resoconto Free Pick Serie B 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (17-9, +5.86)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

Cremonese-Samp: GOL SI @1.82✅

Pisa-Carrarese: 1 @1.85✅

Palermo-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.67✅

Pisa-Salernitana: 1 @1.82✅

Sassuolo-Juve Stabia: OVER 2.5 @1.90❌

Pisa-Cittadella: OVER 2.5 @2.15❌

Carrarese-Salernitana: UNDER 2.5 @1.62❌

Pisa-Juve Stabia: 1X+OVER 1.5 GOL @1.73✅

Sassuolo-Pisa: 1 @2.00✅

Spezia-Pisa: UNDER 2.5 @1.60❌

Catanzaro-Cosenza: 1 @2.05✅

Sassuolo-Reggiana: OVER 2.5 @2.00✅

Palermo-Sassuolo: OVER 2.5 @2.00✅

Modena-Sassuolo: 2 (0, -0.5 AH) @2.03✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.