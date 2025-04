Giovedì primo maggio giornata di festa in cui ci potremmo gustare un pomeriggio di calcio con la 36° giornata di Serie B, aperta proprio dal lunch match delle 12:30 allo Stadio Menti. Pronostico Juve Stabia-Catanzaro 1 maggio 2025.

Pronostico Juve Stabia-Catanzaro 1 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Juve Stabia-Catanzaro in campo eccezionalmente giovedì 1 maggio per la 36° giornata di Serie B 2024-2025 con probabili formazioni, guida tv, analisi, statistiche, e i consigli per le scommesse sul calcio.

La Juve Stabia è al 6° posto, in zona playoffs con 50 punti, ma le Vespe hanno un pò rallentato negli ultimi due turni, col pareggio a Cremona a cui ha fatto seguito la sconfitta pesante in Sudtirolese, ma ora la Juve Stabia torna al Menti dove ha un ottimo rendimento di 9-3-4 con 4 vittorie nelle ultime 5.

Anche il Catanzaro rimane in zona playoffs al 7° posto con 48 punti, ma pure i calabresi hanno rallentato parecchio visto che non vincono da 4 giornate con 2 pareggi e 2 sconfitte, compresa l’ultima per 1-3 in casa contro il Palermo, con i rosanero che in questo modo hanno agganciato proprio il Catanzaro.

Probabili formazioni Juve Stabia-Catanzaro

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Pierobon, Fortini; Piscopo, Maistro; Candellone.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Situm, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Ilie, Quagliata; Pittarello, Iemmello.

Guida TV Serie B: dove vedere Juve Stabia-Catanzaro?

Puoi vedere Juve Stabia-Catanzaro in streaming live e on demand su DAZN.

Migliori quote Juve Stabia-Catanzaro

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa favoriti @2.10 su NetBet, col Catanzaro offerto @3.50 su Sisal e il pareggio @3.35 su Snai.

I nostri pronostici su Juve Stabia-Catanzaro

All’andata 0-0, cil Catanzaro che non perde contro la Juve Stabia dal 2018, da allora tanti pareggi (5) ma anche 3 vittorie del calabresi che secondo noi riusciranno a fare risultato anche questa volta in questo importante scontro diretto anche se non esageriamo e prendiamo la doppia chance ospite.

Risultato Esatto Juve Stabia-Catanzaro

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 3-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.