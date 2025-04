Lo Stadio Braglia si prepara per un primo maggio di festa ma anche di sport visto che va in scena un derby emiliano sentito tra canarini e granata che si sfidano con animi ed obiettivi opposti: i primi sono tornati in corsa playoffs mentre i secondi sono stati risucchiati nella lotta per non retrocedere. Pronostico Modena-Reggiana 1 maggio 2025.

Pronostico Modena-Reggiana 1 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Modena-Reggiana in campo eccezionalmente giovedì 1 maggio per la 36° giornata di Serie B 2024-2025 con probabili formazioni, guida tv, analisi, statistiche, e i consigli per le scommesse sul calcio.

Il Modena ha vinto 3 delle ultime 4 partite e ha riacceso le speranze playoffs con 44 punti al 9° posto, pari al Bari (e anche al Cesena), inuma corsa serrata che vede proprio nei canarini la squadra più in forma del trio al momento, anche se in casa le cose non stanno andando troppo bene con 1 sola vittoria nelle ultime 4 di fronte al proprio pubblico (2 pareggi e 1 sconfitta completano il quadro).

La Reggiana è scesa al 18° posto con 35 punti, gli stessi di Samp e Brescia che sono subito sopra ai playout, ma la lotta è serratissima e c’è anche il Cittadella a quota 35, e fino al Frosinone (12° con 39 punti) nessuno può stare tranquillo. I granata almeno, che non vincevano dal 26 gennaio (10 partite, 6 sconfitte e 4 pareggi) hanno interrotto una serie di 3 sconfitte consecutive con la vitale vittoria interna per 2-1 sul Cittadella.

Probabili formazioni Modena-Reggiana

Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Magnino, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Defrel.

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Sosa, Libutti; Sersanti, Reinhart, Ignacchiti; Maggio, Portanova; Vido.

Guida TV Serie B: dove vedere Modena-Reggiana?

Il match tra Modena e Reggiana, con fischio d’inizio previsto alle ore 15, sarà visibile in diretta tv su Dazn e Amazon Prime Video.

Migliori quote Modena-Reggiana

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Modena favorito @1.97 di quota massima su Goldbet, col la reggiana @4.50 su Sisal e il pareggio @3.05 su NetBet.

I nostri pronostici su Modena-Reggiana

All’andata il Modena è passato a Reggio Emilia per 1-0, 5° volta negli ultimi 6 precedenti contro la Reggiana in cui assistiamo a 2 gol o meno. Anche per questa sfida, con in palio punti pesanti, e anche una pesante rivalità, vediamo meglio il Modena ma anche poche reti, e ci affidiamo alla combo.

Risultato Esatto Modena-Reggiana

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-1.

