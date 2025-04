A Marassi va in scena una sfida delicatissima con la Samp che cerca disperatamente punti salvezza mentre la Cremonese arriva a Genova con l’idea di fare punti per controllare il proprio piazzamento playoffs per il ritorno nella massima serie. Pronostico Sampdoria-Cremonese 1 maggio 2025.

Pronostico Sampdoria-Cremonese 1 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Sampdoria-Cremonese in campo eccezionalmente giovedì 1 maggio per la 36° giornata di Serie B 2024-2025 con probabili formazioni, guida tv, analisi, statistiche, e i consigli per le scommesse sul calcio.

Tanti cambiamenti in questa sciagurata stagione della Sampdoria, ma le risposte non sono mai arrivate, nemmeno di recente con la cura Evan che non sta funzionando, e i blucerchiati hanno perso 3 delle ultime 4 partite, un rendimento che li ha fatti ripiombare al 17° posto, in zona playout, con un pericoloso baratro chiamato retrocessione diretta in Serie C ad un passo, ma in ogni caso un club come la Samp deve ambire alla promozione a poche giornate dal termine, non a rischiare la retrocessione nella terza serie del calcio italiano.

La Cremonese prova l’assalto per il ritorno in Serie A, ma per farlo dovrà passare dai playoffs e difendere la top-4 sarebbe importante. I grigiorossi sono a 56 punti, a +5 sulla Juve Stabia, e sono reduce dal 4-2 sul Mantova. La Cremonese non perde da fine febbraio, da allora 4 vittorie e 3 pareggi.

Probabili formazioni Sampdoria-Cremonese

Sampdoria (4-4-2): Cragno; Venuti, Ferrari, Altare, Beruatto; Depaoli, Yepes, Ricci, Akinsanmiro; Borini, Abiuso

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte; Azzi; De Luca, Johnsen.

Guida TV Serie B: dove vedere Sampdoria-Cremonese?

Il match Sampdoria-Cremonese in programma giovedì 1 maggio alle 15:00 sarа visibile in esclusiva su Dazn.

Migliori quote Sampdoria-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa in emergenza e comunque sfavoriti @3.05 di quota massima su Goldbet mentre la vittoria della Cremonese si gioca @2.40 su Sisal e il pareggio @3.25 su Snai.

I nostri pronostici su Sampdoria-Cremonese

All’andata a Cremona la Samp riuscì a strappare un 1-1, anche se i blucerchiati non hanno mai battuto i grigiorossi negli ultimi 4 confronti diretti, con 2 sconfitte e 2 pareggi. In queste sfide la costante è sempre stata quella delle reti, con entrambe le squadre a segno in tutti e 4 i precedenti, un trend che potrebbe continuare per due squadre alla disperata ricerca di punti, specialmente la Samp che arriva da 4 Gol No, ma ci pensa il gioco della Cremonese a riportarci al Gol/Gol, con 5 Gol Si di fila (1 solo Gol No nelle ultime 10 partite dei lombardi).

Risultato Esatto Sampdoria-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 0-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.