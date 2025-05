Domenica pomeriggio allo Stadio Ceravolo va in scena un match molto delicato per la 37° giornata di Serie B 2024-2025. Il Catanzaro è in calo e rischia di perdere il treno playoffs, la Samp è clamorosamente in zona playout col rischio tangibile di retrocedere in C, anche se i blucerchiati arrivano dallo 0-0 contro un altra squadra in lotta per la promozione, la Cremonese. Pronostico Catanzaro-Sampdoria 4 maggio 2025.

Pronostico Catanzaro-Sampdoria 4 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Catanzaro-Sampdoria con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i nostri consigli per le scommesse su questo match di calcio valido per la 37° giornata di Serie B.

Il Catanzaro è scivolato al 7° posto dopo le ultime 2 sconfitte, per una squadra che non vince da 5 giornate e che conta 1 sola vittoria nelle ultime 8 giornate di Serie B. I playoffs rimangono comunque un obiettivo per i calabresi che in c casa raramente perdono (7-8-3).

La Sampdoria rischia grosso al 17° posto con 36 punti, pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere, al momento ai playout con la Reggiana, anche se nel turno del primo maggio i blucerchiati sono riusciti a fermare la Cremonese nello 0-0 interno, per un punto prezioso.Fuori casa però la Samp arriva da 2 sconfitte e ha un pessimo rendimento (2-8-7).

Probabili Formazioni Catanzaro-Sampdoria

Sampdoria (4-4-2): Cragno; Bereszynski, Altare, Curto, Beruatto; Akinsanmiro, Yepes, Ricci, Depaoli; Abiuso, Borini. All. Evani

Guida TV Serie B: dove vedere Catanzaro-Sampdoria?

Puoi vedere Catanzaro-Sampdoria in streaming live e on demand su DAZN .

Migliori quote Catanzaro-Sampdoria

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Prime quote molto equilibrate col Catanzaro @2.70 su Betway mentre la vittoria degli ospiti si gioca @2.70 su Goldbet, col pareggio @3.10 su Snai.

I nostri pronostici su Catanzaro-Sampdoria

Fiducia nei padroni di casa (che pareggiarono 3-3 all’andata a Marassi), anche se i blucerchiati sono alla disperata ricerca di punti, ma i calabresi lottano per i playoffs e li giochiamo vincenti, anche se ci copriamo un pò con un mezzo rimborso in caso di pareggio (0, -0.5 Asian Handicap su Bet365).

Risultato Esatto Catanzaro-Sampdoria

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

Resoconto Free Pick Serie B 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (18-9, +6.61)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

Cremonese-Samp: GOL SI @1.82✅

Pisa-Carrarese: 1 @1.85✅

Palermo-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.67✅

Pisa-Salernitana: 1 @1.82✅

Sassuolo-Juve Stabia: OVER 2.5 @1.90❌

Pisa-Cittadella: OVER 2.5 @2.15❌

Carrarese-Salernitana: UNDER 2.5 @1.62❌

Pisa-Juve Stabia: 1X+OVER 1.5 GOL @1.73✅

Sassuolo-Pisa: 1 @2.00✅

Spezia-Pisa: UNDER 2.5 @1.60❌

Catanzaro-Cosenza: 1 @2.05✅

Sassuolo-Reggiana: OVER 2.5 @2.00✅

Palermo-Sassuolo: OVER 2.5 @2.00✅

Modena-Sassuolo: 2 (0, -0.5 AH) @2.03✅

Catanzaro-Palermo: GOL SI @1.75✅

