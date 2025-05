Il Pisa festeggia la promozione in Serie A nella passerella dell’Arena Garibaldi, sotto al pubblico di casa, ma i tirolesi vogliono rovinare la festa visto che sono in rilancio con le ultime 3 vittorie e sperano ancora in un difficile rientro nei playoffs (manca ancora il recupero della 34° giornata di B che tra l’altro potrebbe essere uno scontro diretto col Bari che al momento occupa proprio l’8° e ultimo posto playoffs). Pronostico Pisa-Sudtirol 9 maggio 2025.

Pronostico Pisa-Sudtirol 9 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Pisa-Sudtirol, match valido per la 38° giornata di Serie B con statistiche, ultime dai campi, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e i nostri consigli per i pronostici vincenti e gratuiti sul calcio.

Il Pisa arriva dalla sconfitta di Bari dello scorso turno, ma i toscani hanno già festeggiato il matematico ritorno nella Serie A, con la promozione diretta che è toccata al Pisa dopo quella raggiunta qualche settimana prima dal Sassuolo che ha dominato il campionato di calcio cadetto.

Il Sudtirol prova lo scatto finale per riagganciare il treno playoffs al momento distante solo 3 punti dopo le ultime 3 vittorie di fila dei tirolesi che hanno sempre segnato 2 gol in queste ultime giornate.

Probabili Formazioni Pisa-Sudtirol

PISA (3-4-3): Semper, Caracciolo, Bonfati, Canestrelli, Marin. Toure, Abildgaard, Sernicola, Moren, Meister, Tramoni.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis, Pietrangeli, Veseli, Davi, Casiraghi, Kofler, Pyyhtia, Molina, Rover, Odogwu.

Guida TV Serie B: dove vedere Pisa-Sudtirol?

Puoi vedere Pisa-Südtirol in streaming live e on demand su DAZN. Match al via dall’Arena Garibaldi venerdì 9 maggio alle ore 20:30.

Migliori quote Pisa-Sudtirol

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Passerella finale per i padroni di casa favoriti @1.75 su Snai, con la vittoria esterna @6 su Sisal e il pareggio @3.10 su Betway.

I nostri pronostici su Pisa-Sudtirol

Si sfidano quelle che in assoluto sono le 2 migliori squadre da Over 2.5 gol del campionato di calcio cadetto, il Sudtirol con O/U 21-15 e il Pisa con O/U 20-16. I padroni di casa hanno segnato 3 Over nelle ultime 4 giornate, al contrario dei toscani che hanno un pò calato con O/U 1-3 nell’ultimo mese, ma per questa sfida finale in casa ci aspettiamo qualche rete in più, anche se giochiamo la linea asiatica su Bet365 che ci permette di avere un rimborso completo della giocata nel caso le squadre si fermino a 2 gol totali. All’andata 2-1 in trasferta del Pisa e in 4 partite su 5 queste due formazioni hanno sempre segnato 3 o più gol totali.

Risultato Esatto Pisa-Sudtirol:

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-1, 2-2, 1-2.

Resoconto Free Pick Serie B 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (18-9-1, +6.61)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

Cremonese-Samp: GOL SI @1.82✅

Pisa-Carrarese: 1 @1.85✅

Palermo-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.67✅

Pisa-Salernitana: 1 @1.82✅

Sassuolo-Juve Stabia: OVER 2.5 @1.90❌

Pisa-Cittadella: OVER 2.5 @2.15❌

Carrarese-Salernitana: UNDER 2.5 @1.62❌

Pisa-Juve Stabia: 1X+OVER 1.5 GOL @1.73✅

Sassuolo-Pisa: 1 @2.00✅

Spezia-Pisa: UNDER 2.5 @1.60❌

Catanzaro-Cosenza: 1 @2.05✅

Sassuolo-Reggiana: OVER 2.5 @2.00✅

Palermo-Sassuolo: OVER 2.5 @2.00✅

Modena-Sassuolo: 2 (0, -0.5 AH) @2.03✅

Catanzaro-Palermo: GOL SI @1.75✅

Catanzaro-Sampdoria: 1 +0 AH @1.950️⃣

