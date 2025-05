Stagione regolare in archivio per la Serie B che ora si prepara ai playoffs per l’ultimo posto valido per la promozione in Serie A, ma anche con i playout per evitare la Serie C dove è già clamorosamente retrocessa la Sampdoria. Anteprima Playoffs Serie B.

Anteprima Playoffs Serie B: le squadre impegnate e i primi match

Chiusa la regular season, la Serie B ha emesso i verdetti per i playoffs che inizieranno già sabato 17 maggio con Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo, sfide valide per il turno preliminare in gara secca. Spezia e Cremonese entreranno in gioco a partire dalle semifinali. Nel match di Catanzaro delle ore 17:30 i padroni di casa sono favoriti @2.30 contro il @3.25 dei romagnoli; una vittoria a testa in stagione, sempre per la squadra di casa (4-2 a Catanzaro). Nell’altro scontro in programma alle ore 19:30 la Juve Stabia si gioca @2.40 contro il @3.10 per la vittoria del Palermo. In stagione il Palermo ha però vinto sia l’andata in trasferta per 3-1, che 1-0 il ritorno in casa al Barbera. I rosanero non hanno mai perso negli ultimi 5 precedenti contro la Juve Stabia, con 4 vittorie e 1 pareggio.

Per i bookmaker, la squadra di Luca D’Angelo è la favorita nelle lavagne antepost, con quota @2,75 su Betflag, a centrare la quarta promozione in Serie A della sua storia. Alle sue spalle @3 la Cremonese di Giovanni Stroppa. Chiude il podio @7, il Catanzaro, mentre si sale @8 per il Palermo e @10 per la Juve Stabia. Chiude, più staccato, il Cesena, fissato @15 volte la posta per il ritorno nella massima Serie.

Playout: Frosinone e Salernitana per evitare la retrocessione

Non solo playoff. Nel playout Frosinone-Salernitana si giocano la permanenza in Serie B: i ragazzi di mister Paolo Bianco sono in pole @1,80 su Sisal nel testa a testa contro i campani, offerti @2, per evitare di fare compagnia in Serie C a Cosenza, Cittadella e Sampdoria.

I precedenti stagionali sono dalla parte del Frosinone che ha vinto 2-0 la gara di andata in casa, e ha strappato un pareggio anche nel 1-1 del ritorno a Salerno. Attenzione ai bassi punteggi, solo in 1 degli ultimi 12 precedenti tra queste due squadre abbiamo visto più di 3 gol totali, quindi occhio a Under 2.5, opzione offerta @1.65 di quota su Bet365.

Resoconto Free Pick Serie B 2024-2025

Andiamo a vedere come si è chiusa un ottima stagione di Serie B con le scommesse, un annata del campionato cadetto iniziata in modo difficile, ma dove abbiamo cambiato nettamente passo senza nemmeno un errore nelle ultime 8 free pick che ci permettono di chiudere con un 20-9-1 di rendimento per +8.11 unità di profitto.

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (18-9-1, +8.11)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

Cremonese-Samp: GOL SI @1.82✅

Pisa-Carrarese: 1 @1.85✅

Palermo-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.67✅

Pisa-Salernitana: 1 @1.82✅

Sassuolo-Juve Stabia: OVER 2.5 @1.90❌

Pisa-Cittadella: OVER 2.5 @2.15❌

Carrarese-Salernitana: UNDER 2.5 @1.62❌

Pisa-Juve Stabia: 1X+OVER 1.5 GOL @1.73✅

Sassuolo-Pisa: 1 @2.00✅

Spezia-Pisa: UNDER 2.5 @1.60❌

Catanzaro-Cosenza: 1 @2.05✅

Sassuolo-Reggiana: OVER 2.5 @2.00✅

Palermo-Sassuolo: OVER 2.5 @2.00✅

Modena-Sassuolo: 2 (0, -0.5 AH) @2.03✅

Catanzaro-Palermo: GOL SI @1.75✅

Catanzaro-Sampdoria: 1 +0 AH @1.950️⃣

Pisa-Sudtirol: OVER 2.0 GOL @1.70✅

Pisa-Cremonese: GOL SI @1.80✅

