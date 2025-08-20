Dal 22 agosto al via anche il campionato cadetto, la Serie B 2025-2026 che abbiamo analizzato nel dettaglio con favorite, possibili sorprese e le squadre che rischiano la retrocessione per le scommesse stagionali, ma abbiamo analizzato anche la 1° giornata, con il Pronostico Empoli-Padova 23 agosto 2025.

Serie B 2025-2026: analisi stagionali e favorite

Nel fine settimana del 23-24 agosto non inizia solo la Serie A, ma va in scena anche il campionato cadetto con la 1° giornata di Serie B che andremo ad analizzare nel dettaglio, con anche una free pick, ma prima vediamo le analisi stagionali, con le favorite al via, le novità e chi rischia la retrocessione.

Il Palermo si presenta ai nastri di partenza come il favorito numero uno con i rosanero supportati dalla potenza economica del City Football Group che ha fatto la parte del leone nel calciomercato culminato con l’acquisto del bomber finlandese Joel Pohjanpalo dal Venezia, oltre ad un buon allenatore in panchina, Filippo Inzaghi.

Retrocesse dalla Serie A, Monza e Venezia affrontano la cadetteria con le rose più preziose del campionato. I brianzoli, orfani di Raffaele Palladino, ripartono dal nuovo tecnico Paolo Bianco, trattenendo giocatori di lusso per la categoria come Colpani e Caprari. Dopo la cocente delusione della finale playoff persa, lo Spezia è stato chiamato a una difficile ricostruzione, confermando l’allenatore Luca D’Angelo, un autentico maestro della categoria.

Alle spalle delle quattro corazzate, un gruppo folto e agguerrito si candida per un posto nei playoff. Catanzaro e Cesena, reduci da eccellenti campionati, hanno lavorato per consolidare le proprie formazioni. La Sampdoria ha rischiato grosso, di finire addirittura in C per una piazza che sogna la A ormai da anni. La scelta di affidare la panchina all’esordiente Giulio Donati è una scommessa coraggiosa, ma l’arrivo della coppia gol formata da Massimo Coda e Gennaro Cuni garantisce esperienza in campo.

Completano il quadro delle pretendenti il Bari, reduce da una profonda rivoluzione estiva, e il Frosinone, che punta sulla continuità del progetto tecnico. L’Empoli, infine, è il più grande punto interrogativo. Retrocesso dalla A, il club toscano appare indebolito dalle cessioni. La panchina è stata affidata a Roberto D’Aversa, chiamato a una difficile opera di ricostruzione.

Neopromosse e lotta per la salvezza

L’entusiasmo delle neopromosse aggiunge un ulteriore strato di imprevedibilità. Tra le squadre salite dalla Serie C, Avellino e Padova si candidano a un ruolo da protagoniste. Gli irpini hanno costruito un tridente offensivo che farebbe invidia a molte concorrenti: Roberto Insigne, Andrea Favilli e Gennaro Tutino. I veneti hanno risposto con il colpo più romantico del mercato: l’ingaggio di Alejandro “Papu” Gomez, un campione del Mondo che accende i sogni di una piazza storica. Avellino e Padova non sono semplici neopromosse, ma mine vaganti pronte a sconvolgere gli equilibri.

Per le altre, da Reggiana e Mantova fino a Südtirol, Carrarese, Pescara e Virtus Entella, l’obiettivo primario sarà una salvezza da conquistare in una battaglia che, come ogni anno, si deciderà probabilmente solo nelle ultime, infuocate, giornate.

Serie B: la prima giornata della stagione 2025-2026

Sarà una lunga stagione quella che inizia questo fine settimana per il campionato cadetto che giocherà 38 giornate fino al 9 maggio (poi ci saranno playoffs e playout). Vediamo il programma completo della 1° giornata di Serie B:

Venerdì 22 agosto

Ore 20:30: Pescara – Cesena

Sabato 23 agosto

Ore 19:00: Empoli – Padova

Ore 19:00: Virtus Entella – Juve Stabia

Ore 21:00: Monza – Mantova

Ore 21:00: Palermo – Reggiana

Domenica 24 agosto

Ore 19:00: Spezia – Carrarese

Ore 19:00: Venezia – Bari

Ore 21:00: Catanzaro – Südtirol

Ore 21:00: Frosinone – Avellino

Lunedì 25 agosto

Ore 20:30: Sampdoria – Modena

Pronostico Empoli-Padova 23 agosto 2025: la prima free pick della stagione

Come prima free pick della stagione 25-26 di Serie B abbiamo scelto il match di sabato alle ore 19:00 dal Castellani, Empoli-Padova. Si scontrano una retrocessa dalla A e una neopromossa dalla C, e in teoria le forze in campo dovrebbero essere tutte dalla parte dei padroni di casa, ma come detto i toscani hanno perso molto dal mercato, e la sensazione è che più che puntare all’immediato ritorno nella massima serie, debbano guardarsi da un altra retrocessione, mentre il Padova ha una rosa interessante e una piazza importante che spera di tornare protagonista. Secondo noi gli ospiti potranno esordire facendo subito risultato in questa trasferta, prendiamo la DOPPIA CHANCE X2 @1.94 Goldbet.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.