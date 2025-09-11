Torna anche il campionato cadetto dopo la sosta delle nazionali. Vediamo cosa ci attende per la 3° giornata di Serie B 2025-2026 in campo dal 12 al 14 settembre 2025, con un focus principale sul Pronostico Modena-Bari 13 settembre 2025.

Pronostico Modena-Bari 13 settembre 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Modena-Bari, match della 3° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto del calcio italiano.

Il Modena ha conquistato 4 punti nelle prime due uscite nel torneo cadetto. La squadra emiliana, che in estate è stata affidata ad Andrea Sottil, ha debuttato andando a vincere 2-0 al Ferraris contro la Sampdoria. Non è andato altrettanto bene l’esordio interno al Braglia per i Canarini che non sono andati oltre l’1-1 con l’Avellino, nonostante il vantaggio dell’uomo in più negli ultimi 20 minuti dettato dall’espulsione di Cagnano.

Per il Bari questa è la stagione della verità ma nelle prime due giornate non è andata benissimo, con i pugliesi poco aiutati anche da un calendario difficile che li ha subito messi contro due squadre retrocesse dalla massima serie. A Venezia è arrivata una sconfitta per 2-1, mentre nel successivo incontro al San Nicola col Monza il Bari di Fabio Caserta ha fermato i lombardi sull’1-1.

Probabili Formazioni Modena-Bari

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyythia, Zampano; Gliozzi, Defrel. Allenatore: Sottil.

Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunöder, Verreth, Pagano; Partipilo, Moncini, Sibilli. Allenatore: Caserta.

Guida TV Serie B: dove vedere Modena-Bari?

La partita Modena-Bari si disputerà sabato 13 settembre allo Stadio Braglia, con calcio d’avvio previsto alle 15:00. La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Migliori quote su Modena-Bari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Modena favorita @2.40 su Sisal, rispetto al Bari offerto @3.10 su Goldbet, col pareggio @3.10 su Starvegas.

Le nostre scommesse Modena-Bari di Serie B

Doppio Under 2.5 gol del Modena in avvio di campionato, e anche la scorsa stagione i canarini sono stati un ottima squadra da bassi punteggi. Anche il Bari arriva da un Under (1-1). Lo scorso anno il doppio confronto è stato vinto dal Modena che in entrambi i casi ha superato i pugliesi col risultato di 2-1, ma precedentemente avevamo visto 3 Under negli altri scontri diretti tra queste due formazioni. Anche per il match di sabato non ci aspettiamo molti gol e consigliamo UNDER 2.5 @1.60.

Risultato Esatto Modena-Bari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 2-0, 0-1.

Le altre sfide interessanti della 3° giornata di Serie B

È l’anticipo tra Avellino-Monza ad aprire il programma della terza giornata del campionato di Serie B. In campo due squadre che, fino a pochi mesi fa, erano separate da due categorie: il Monza in Serie A, l’Avellino in Serie C. Avellino-Monza si giocherà eccezionalmente allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, complice l’indisponibilità dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino. La trasmissione in diretta e in streaming della sfida è prevista su DAZN. Dopo due trasferte di fila, è arrivato il momento per l’Avellino di giocare la prima partita casalinga della sua stagione (si fa per dire). A Frosinone la squadra di Biancolino va a caccia della prima vittoria nel torneo che si è aperto con la secca sconfitta all’esordio proprio contro il Frosinone (2-0) e poi col punto strappato sul campo del Modena. Ha iniziato bene il suo cammino in cadetteria, invece, il Monza, che all’esordio ha piegato il Mantova tra le mura amiche (1-0, rete decisiva di Izzo) e poi al secondo turno ha sfiorato il colpaccio a Bari.

Probabili Formazioni Avellino-Monza

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Manzi, Simic, Milani; Besaggio, Palumbo, Sounas; Lescano, Patierno. Allenatore: Biancolino.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Paulo Azzi; Galazzi, Caprari; Dany Mota. Allenatore: Bianco.

Da segnalare anche Juve Stabia-Reggiana, in campo dallo stadio Romeo Menti, alle 15:00 di sabato 13 settembre (anche qui diretta esclusiva su DAZN). Non ha ancora vinto partite ufficiali quest’anno la Juve Stabia, che ha iniziato la stagione con l’eliminazione dalla Coppa Italia rimediata al primo turno da una squadra di Serie A, il Lecce. In campionato sono arrivati due punticini da altrettanti pareggi: 1-1 sul campo del neopromosso Entella e 0-0 in casa contro il Venezia nella sfida successiva. La Reggiana aveva ben impressionato anche durante il precampionato ma in campionato l’undici di Dionigi è partito male, perdendo 2-1 a Palermo, riscattandosi però prontamente la settimana seguente contro l’Empoli superato 3-1.

Probabili Formazioni Juve Stabia-Reggiana

Juve Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Varnier, Stabile; Carissoni, Leone, Pierobon, Mosti, Cacciamani; Burnete, Candellone. Allenatore: Abate.

Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Quaranta; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras; Tavsan, Portanova; Gondo. Allenatore: Dionigi.

Resoconto delle free pick stagionali di Serie B

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (0-2, -2.00)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

