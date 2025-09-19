Per la 4° giornata di Serie B abbiamo preso in considerazione la sfida in Brianza tra due squadre che sognano il ritorno in Serie A. In questo turno del campionato cadetto ci sono altre sfide da non perdere, ma ci concentriamo sul Pronostico Monza-Sampdoria 20 settembre 2025.

Pronostico Monza-Sampdoria 20 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Monza-Sampdoria, match della 4° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio cadetto.

Il Monza deve tornare a vincere dopo l’inaspettato stop in casa dell’Avellino. In casa Monza sono previsti dei cambiamenti di formazione dalla cintola in su. A centrocampo dovrebbe rivedersi capitan Pessina, che dovrebbe agire al fianco di Obiang e degli esterni a tutta fascia Birindelli e Azzi. In attacco attenzione alla soluzione Agustin Alvarez.

La Sampdoria ha rischiato grosso una clamorosa retrocessione in C lo scorso anno, e questa stagione non è partita meglio, anzi, i blucerchiati sono sul fondo della classifica, unici con 0 punti e già 7 gol incassati dopo l’1-2 della scorsa settimana a Marassi contro il Cesena. E’ già emergenza? Il tecnico Donati dovrebbe passare a un più offensivo 4-2-3-1, con Barak nella posizione spuria a metà tra numero 10 e mezzala e gli scalpitanti Cuni e Pafundi sugli esterni. Tutte le speranze dell’attacco sono sulle spalle di Massimo Coda

Probabili Formazioni Monza-Sampdoria

Monza (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Izzo, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Mota, Caprari; A. Alvarez. Allenatore: Bianco.

Sampdoria (4-2-3-1): Coucke; Venuti, Riccio, Vulikic, Ioannou; Abildgaard, Henderson; Cuni, Barak, Pafundi; Coda. Allenatore: Donati.

Guida TV Serie B: dove vedere Monza-Sampdoria?

Monza-Sampdoria si gioca allo stadio Brianteo, situato in via Franco Tognini a Monza alle 15:00 in diretta televisiva su DAZN o su Amazon Prime Video, abbonandosi al servizio a pagamento La B Channel.

Migliori quote su Monza-Sampdoria

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Monza favorito @1.87 su Admiralbet mentre la vittoria esterna dei blucerchiati si gioca fino @4.50 su Marathonbet, e pareggio @3.40 su Goldbet e Starvegas.

Le nostre scommesse su Monza-Sampdoria di Serie B

Brianzoli e liguri si sfidano per la settima volta nella loro storia recente: nel febbraio 2023 l’ultimo confronto finito sul 2-2. Oltre al match d’andata vinto dal Monza con un netto 0-3, tutte le altre gare si sono tenute in Serie B: il bilancio totale è in favore dei blucerchiati, avanti con tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Ci dispiace per i blucerchiati, ma secondo noi la Samp rimarrà ancora a secco e giochiamo la VITTORIA MONZA @1.87.

Risultato Esatto e marcatori Monza-Sampdoria

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 0-0.

Le altre sfide interessanti della 4° giornata di Serie B

Attenzione a Spezia-Juve Stabia con lo Spezia che è in cerca della svolta di inizio stagione. Salvatore Esposito e compagni hanno raccolto solo due punti e cercano la prima vittoria in questo campionato. Dall’altro lato c’è una Juve Stabia che ancora non ha conquistato l’intera posta in palio ma che ha mostrato grande stabilità: fin qui tre pareggi su altrettante gare per i campani di Mister Ignazio Abate.

Frosinone-Sudtirol. Il Frosinone non vuole fermarsi più. Dopo avere raccolto 7 punti nelle prime tre giornate, gli uomini di Massimiliano Alvini cercano il terzo successo in campionato contro il Südtirol. Dal canto suo, la squadra ospite viene da un avvio di stagione altalenante, come dimostrano la prestigiosa vittoria contro la Sampdoria e la sconfitta interna contro il Palermo. Le due squadre si sfidano per l’ottava volta dal 2011 a questa parte: curiosamente, il Frosinone non è mai riuscito a vincere una sfida con i biancorossi, alla luce di tre pareggi e quattro sconfitte.

Domenica Padova-Entella, due neopromosse che vivono momenti agli antipodi. Il Padova (che aspetta il Papu Gomez) ha raccolto un solo punto in tre gare, riuscendo a realizzare appena un gol. Tutt’altra storia per una Virtus Entella ancora imbattuta, reduce dal successo contro il Mantova e dai pareggi contro Cesena e Juve Stabia, due squadre l’anno scorso protagoniste dei playoff. I padroni di casa si affidano al solito Bortolussi, mentre gli ospiti sono nelle mani dello spagnolo Guiu (già due assist per lui).

Occhi puntati anche sul big match tra Palermo-Bari, due piazze del Sud che puntano a tornare tra le grandi d’Italia. Ma se i padroni di casa hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, stesso discorso non vale per i pugliesi, a caccia della svolta. L’appuntamento è fissato per venerdì 19 settembre, con fischio d’inizio dell’incontro in programma alle 21:00.

Empoli-Pescara. Un punto per il neopromosso Pescara, solo quattro per l’Empoli retrocesso dalla Serie A. Per entrambe le squadre, dunque, si tratta di un match da vincere a tutti così da dare una svolta alla propria stagione.

Profumo di Serie A nel match tra Venezia-Cesena, una delle sfide di cartello della quarta giornata del campionato cadetto. Di fronte due formazioni attrezzate e ambiziose, che non fanno mistero di puntare molto in alto in questa stagione. L’undici di Stroppa, che è a quota cinque punti, pregusta il sorpasso in classifica ai danni dei romagnoli di Mignani, protagonisti di un ottimo avvio di torneo con sette punti conquistati sui nove disponibili.

Punti pesanti in palio anche nella sfida tra Reggiana-Catanzaro. In questo caso sono gli emiliani padroni di casa a esser messi meglio nella graduatoria, con quattro punti all’attivo: i giallorossi calabresi seguono a tre, frutto di tre pareggi.

Resoconto delle free pick stagionali di Serie B

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (0-3, -3.00)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.