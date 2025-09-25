Una delle sfide più interessanti della 5° giornata di Serie B 2025-2026 si gioca sabato al San Nicola con due società dal grande passato che stanno passando un lungo periodo di crisi e hanno iniziato malissimo il campionato cadetto, tanto da doversi guardare dalla retrocessione più che dal tanto atteso ritorno nella massima serie. Pronostici Bari-Sampdoria 27 settembre 2025.
Pronostici Bari-Sampdoria 27 settembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Bari-Sampdoria, match della 5° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio cadetto.
Il Bari deve archiviare le recenti sconfitte contro Modena e Palermo. Il tecnico Fabio Caserta dovrebbe affidarsi al centravanti Gytkjaer, questa volta in vantaggio sul collega di reparto Moncini. I pugliesi nelle prime 4 giornate sono riuscite a racimolare un solo punticino nel 1-1 interno contro il Monza
Situazione ancora peggiore per la Sampdoria: il tecnico Donati è all’ultima spiaggia e deve anche rinunciare allo squalificato Cherubini e agli infortunati Pedrola, Altare, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. I blucerchiati hanno perso le prime 4 partite stagionali incassando 8 gol a fronte di soli 2 gol a segno, e se ci mettiamo anche l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia (ai rigori in quel caso) la situazione è davvero pessima per la Samp.
Probabili Formazioni Bari-Sampdoria
Bari (4-3-2-1): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Darboe, Verreth, Braunoder; Sibilli, Castrovilli; Gytkjaer. Allenatore: Caserta.
Sampdoria (4-2-3-1): Coucke; Depaoli, Riccio, Vulikic, Venuti; Abilgaard, Henderson; Hadzikadunic, Barak, Cuni; Coda. Allenatore: Donati.
Guida TV Serie B: dove vedere Bari-Sampdoria?
Bari-Sampdoria si gioca alle 19:30 di sabato 27 settembre. Il match è trasmesso in diretta televisiva su DAZN, ma non è l’unica opzione: l’evento si può seguire anche su Amazon Prime Video, abbonandosi al servizio a pagamento LaB Channel.
Migliori quote su Bari-Sampdoria
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Bari favorito @2.30 su Sisal, con la Samp @3.40 su Marathonbet e pareggio @3.15 su Starvegas.
|
Bari-Sampdoria
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.30
|3.10
|3.10
|2.30
|3.00
|3.40
|2.25
|3.10
|3.25
|2.25
|3.15
|3.25
|2.25
|3.05
|3.30
Le nostre scommesse per Bari-Sampdoria
Partita delicata tra due attacchi che di certo non stanno brillando e non ci aspettiamo spettacolo e goleade. Andiamo con meno di 3 gol totali come tra l’altro è sempre stato negli ultimi 7 scontri diretti tra Bari e Samp.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.88 BET365
Risultato esatto e scommesse marcatori Bari-Sampdoria
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-2.
Le altre partite della 5° giornata di Serie B e resoconto free pick
Ecco la giornata completa della 5° giornata di Serie B 2025-2026 con le principali quote di Sisal.
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (1-3, -2.13)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
