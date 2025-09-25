Una delle sfide più interessanti della 5° giornata di Serie B 2025-2026 si gioca sabato al San Nicola con due società dal grande passato che stanno passando un lungo periodo di crisi e hanno iniziato malissimo il campionato cadetto, tanto da doversi guardare dalla retrocessione più che dal tanto atteso ritorno nella massima serie. Pronostici Bari-Sampdoria 27 settembre 2025.

Pronostici Bari-Sampdoria 27 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bari-Sampdoria, match della 5° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio cadetto.

Il Bari deve archiviare le recenti sconfitte contro Modena e Palermo. Il tecnico Fabio Caserta dovrebbe affidarsi al centravanti Gytkjaer, questa volta in vantaggio sul collega di reparto Moncini. I pugliesi nelle prime 4 giornate sono riuscite a racimolare un solo punticino nel 1-1 interno contro il Monza

Situazione ancora peggiore per la Sampdoria: il tecnico Donati è all’ultima spiaggia e deve anche rinunciare allo squalificato Cherubini e agli infortunati Pedrola, Altare, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. I blucerchiati hanno perso le prime 4 partite stagionali incassando 8 gol a fronte di soli 2 gol a segno, e se ci mettiamo anche l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia (ai rigori in quel caso) la situazione è davvero pessima per la Samp.

Probabili Formazioni Bari-Sampdoria

Bari (4-3-2-1): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Darboe, Verreth, Braunoder; Sibilli, Castrovilli; Gytkjaer. Allenatore: Caserta.

Sampdoria (4-2-3-1): Coucke; Depaoli, Riccio, Vulikic, Venuti; Abilgaard, Henderson; Hadzikadunic, Barak, Cuni; Coda. Allenatore: Donati.

Guida TV Serie B: dove vedere Bari-Sampdoria?

Bari-Sampdoria si gioca alle 19:30 di sabato 27 settembre. Il match è trasmesso in diretta televisiva su DAZN, ma non è l’unica opzione: l’evento si può seguire anche su Amazon Prime Video, abbonandosi al servizio a pagamento LaB Channel.

Migliori quote su Bari-Sampdoria

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Bari favorito @2.30 su Sisal, con la Samp @3.40 su Marathonbet e pareggio @3.15 su Starvegas.

Le nostre scommesse per Bari-Sampdoria

Partita delicata tra due attacchi che di certo non stanno brillando e non ci aspettiamo spettacolo e goleade. Andiamo con meno di 3 gol totali come tra l’altro è sempre stato negli ultimi 7 scontri diretti tra Bari e Samp.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.88 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Bari-Sampdoria

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-2.

Le altre partite della 5° giornata di Serie B e resoconto free pick

Ecco la giornata completa della 5° giornata di Serie B 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (1-3, -2.13)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

