Arriviamo da un turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto, e nel weekend è già tempo della 7° giornata di Serie B. Andiamo vedere i match che ci attendono, con un occhio di riguardo al derby emiliano-romagnolo, con il Pronostico Cesena-Reggiana 4 ottobre 2025.

Pronostico Cesena-Reggiana 4 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cesena-Reggiana, match della 7° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Cesena ha perso la propria imbattibilità nel turno infrasettimanale, con l’1-3 a Frosinone e in casa finora i romagnoli hanno pareggiato 2 partite su 2, entrambe col risultato di 1-1.

Dopo il 3-1 sull’Empoli la Reggiana non ha più vinto, con 3 pareggi e 1 sconfitta. Lo scorso turno la squadra di Reggio Emilia non è andata oltre l’1-1 in casa contro lo Spezia.

Probabili Formazioni Cesena-Reggiana

Cesena (3‑4‑2‑1): Klinsmann, Ciofi, Prestia, Mangraviti, Adamo; Bastoni; Donnarumma, Calo, Berti, Antonucci, Shpendi

Reggiana (4‑3‑2‑1): Bardi, Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Sosa, Ignacchiti; Kabashi; Sersanti, Vergara, Maggio, Gondo.

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Cesena-Reggiana?

Puoi vedere Cesena-Reggiana, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand. Le squadre sono in campo sabato 4 ottobre alle ore 19:30 dallo Stadio Dino Manuzzi di Cesena per la 7° giornata di Serie B.

Migliori quote su Cesena-Reggiana

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Cesena favorito @1.85 su Sisal mentre la vittoria della Reggiana si gioca @4.40 su Goldbet, pareggio @3.50 su Admiralbet.

Le nostre scommesse Cesena-Reggiana

Il Cesena arriva da 3 Over nelle ultime 4 giornate e nelle partite dei romagnoli assistiamo a 3.0 gol totali di media per un O/U 4-2 stagionale, proprio come la Reggiana (2.8 gol totali di media). Ci aspettiamo una sfida da almeno 3 gol, ben ripagata con quota oltre la pari influenzata anche dai 2 Under dello scorso anno.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @2.15 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Cesena-Reggiana

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 3-1.

Le altre partite della 7° giornata di Serie B e free pick

Ecco la giornata completa della 7° giornata di Serie B 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

