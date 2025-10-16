Nel weekend del 18 e 19 ottobre torna il campionato di calcio cadetto, dopo la sosta per le nazionali di calcio, e torna con un 8° giornata di Serie B che vede lo scontro al vertice tra i rosanero siciliano e i canarini modenesi, una sfida da non perdere, che abbiamo analizzato nel dettaglio. Pronostico Palermo-Modena 19 ottobre 2025.

Pronostico Palermo-Modena 19 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Palermo-Modena, match della 8° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Modena in testa alla classifica del campionato cadetto con 17 punti, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi, due punti in più proprio dei rosanero che inseguono i Canarini al 2° posto. Il Modena arriva dal 2-0 sull’Entella prima della pausa, e nelle prime 7 giornate ha segnato 13 gol concedendone solo 3.

Anche il Palermo ha concesso solo 3 gol nelle prime 7 giornate, ma ha una vittoria in meno rispetto ai gialloblu. I siciliani sono però imbattuti a loro volta con 4 vittorie e 3 pareggi in questo campionato di Serie B, e i rosanero prima della sosta per le nazionali hanno vinto 2-1 sul campo dello Spezia.

Probabili Formazioni Palermo-Modena

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Gomes, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Modena (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zanimacchia; Di Mariano, Gliozzi. Allenatore: Andrea Sottil.

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Palermo-Modena?

Puoi vedere Palermo-Modena, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote per Palermo-Modena

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il fattore campo spinge il Palermo favorito @2.20 su Admiralbet, mentre il Modena si gioca @3.50 su Goldbet, col pareggio @3.25 su Sisal.

Le nostre scommesse su Palermo-Modena

Se queste squadre sono al vertice del campionato e sono partite così bene è soprattutto grazie alle ottime fasi difensive. Entrambe le retroguardie hanno concesso appena 3 gol in 7 partite, e anche per una sfida così delicata ci aspettiamo un match tirato, combattuto e da meno di 3 gol totali, come è anche stato nell’ultimo precedente al Barbera dello scorso anno, finito 2-0 per i rosanero.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 GOL @1.72 SISAL

Risultato esatto e scommesse marcatori Palermo-Modena

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 2-1, 0-1.

Le altre partite della 8° giornata di Serie B e free pick

Ecco la giornata completa della 8° giornata di Serie B 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

