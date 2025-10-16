Nel weekend del 18 e 19 ottobre torna il campionato di calcio cadetto, dopo la sosta per le nazionali di calcio, e torna con un 8° giornata di Serie B che vede lo scontro al vertice tra i rosanero siciliano e i canarini modenesi, una sfida da non perdere, che abbiamo analizzato nel dettaglio. Pronostico Palermo-Modena 19 ottobre 2025.
Pronostico Palermo-Modena 19 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Palermo-Modena, match della 8° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Modena in testa alla classifica del campionato cadetto con 17 punti, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi, due punti in più proprio dei rosanero che inseguono i Canarini al 2° posto. Il Modena arriva dal 2-0 sull’Entella prima della pausa, e nelle prime 7 giornate ha segnato 13 gol concedendone solo 3.
Anche il Palermo ha concesso solo 3 gol nelle prime 7 giornate, ma ha una vittoria in meno rispetto ai gialloblu. I siciliani sono però imbattuti a loro volta con 4 vittorie e 3 pareggi in questo campionato di Serie B, e i rosanero prima della sosta per le nazionali hanno vinto 2-1 sul campo dello Spezia.
Probabili Formazioni Palermo-Modena
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Gomes, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.
Modena (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zanimacchia; Di Mariano, Gliozzi. Allenatore: Andrea Sottil.
Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Palermo-Modena?
Puoi vedere Palermo-Modena, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand.
Migliori quote per Palermo-Modena
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il fattore campo spinge il Palermo favorito @2.20 su Admiralbet, mentre il Modena si gioca @3.50 su Goldbet, col pareggio @3.25 su Sisal.
|
Palermo-Modena
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.15
|3.25
|3.25
|2.20
|3.20
|3.45
|2.20
|3.05
|3.35
|2.15
|3.10
|3.40
|2.15
|3.10
|3.50
Le nostre scommesse su Palermo-Modena
Se queste squadre sono al vertice del campionato e sono partite così bene è soprattutto grazie alle ottime fasi difensive. Entrambe le retroguardie hanno concesso appena 3 gol in 7 partite, e anche per una sfida così delicata ci aspettiamo un match tirato, combattuto e da meno di 3 gol totali, come è anche stato nell’ultimo precedente al Barbera dello scorso anno, finito 2-0 per i rosanero.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 GOL @1.72 SISAL
Risultato esatto e scommesse marcatori Palermo-Modena
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 2-1, 0-1.
Le altre partite della 8° giornata di Serie B e free pick
Ecco la giornata completa della 8° giornata di Serie B 2025-2026 con le principali quote di Sisal.
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (3-3, -0.10)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
