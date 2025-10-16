Pronostico Palermo-Modena: big match al vertice per l’8° giornata di Serie B del 19-10-2025

Pronostico Palermo-Modena 19 ottobre 2025
Pronostici Serie B
Avatar
di
16 Ottobre 2025

Nel weekend del 18 e 19 ottobre torna il campionato di calcio cadetto, dopo la sosta per le nazionali di calcio, e torna con un 8° giornata di Serie B che vede lo scontro al vertice tra i rosanero siciliano e i canarini modenesi, una sfida da non perdere, che abbiamo analizzato nel dettaglio. Pronostico Palermo-Modena 19 ottobre 2025.

Pronostico Palermo-Modena 19 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Palermo-Modena, match della 8° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Modena in testa alla classifica del campionato cadetto con 17 punti, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi, due punti in più proprio dei rosanero che inseguono i Canarini al 2° posto. Il Modena arriva dal 2-0 sull’Entella prima della pausa, e nelle prime 7 giornate ha segnato 13 gol concedendone solo 3.

Anche il Palermo ha concesso solo 3 gol nelle prime 7 giornate, ma ha una vittoria in meno rispetto ai gialloblu. I siciliani sono però imbattuti a loro volta con 4 vittorie e 3 pareggi in questo campionato di Serie B, e i rosanero prima della sosta per le nazionali hanno vinto 2-1 sul campo dello Spezia.

Probabili Formazioni Palermo-Modena

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Gomes, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Modena (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zanimacchia; Di Mariano, Gliozzi. Allenatore: Andrea Sottil.

Pronostico Palermo-Modena 19 ottobre 2025

Pronostico Palermo-Modena 19 ottobre 2025

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Palermo-Modena?

Puoi vedere Palermo-Modena, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote per Palermo-Modena

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il fattore campo spinge il Palermo favorito @2.20 su Admiralbet, mentre il Modena si gioca @3.50 su Goldbet, col pareggio @3.25 su Sisal.

Palermo-Modena
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.153.253.25
2.203.203.45
2.203.053.35
2.153.103.40
2.153.103.50

Le nostre scommesse su Palermo-Modena

Se queste squadre sono al vertice del campionato e sono partite così bene è soprattutto grazie alle ottime fasi difensive. Entrambe le retroguardie hanno concesso appena 3 gol in 7 partite, e anche per una sfida così delicata ci aspettiamo un match tirato, combattuto e da meno di 3 gol totali, come è anche stato nell’ultimo precedente al Barbera dello scorso anno, finito 2-0 per i rosanero.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 GOL @1.72 SISAL

Risultato esatto e scommesse marcatori Palermo-Modena

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 2-1, 0-1.

Le altre partite della 8° giornata di Serie B e free pick

Ecco la giornata completa della 8° giornata di Serie B 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Screenshot 2025-10-16 alle 16.45.59.png

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (3-3, -0.10)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Cesena-Reggiana: probabili formazioni, guida tv, analisi, quote e scommesse 7° giornata Serie B
Pronostici Serie B
Pronostico Cesena-Reggiana: probabili formazioni, guida tv, analisi, quote e scommesse 7° giornata Serie B
3 Ottobre 2025
Pronostici Bari-Sampdoria: le scommesse sulla 5° giornata di Serie B del 27 settembre 2025
Pronostici Serie B
Pronostici Bari-Sampdoria: le scommesse sulla 5° giornata di Serie B del 27 settembre 2025
25 Settembre 2025
Pronostici Monza-Sampdoria: le scommesse sulla 4° giornata di Serie B del 20 settembre 2025
Pronostici Serie B
Pronostici Monza-Sampdoria: le scommesse sulla 4° giornata di Serie B del 20 settembre 2025
19 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.