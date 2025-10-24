Rosanero ancora protagonisti di uno dei big match del campionato di calcio cadetto, con la 9° giornata di Serie B. Questa volta i siciliani sono attesi in Calabria dal Catanzaro a caccia di punti preziosi per la salvezza mentre il Palermo viaggia ai piani alti. Pronostico Catanzaro-Palermo 25 ottobre 2025.

Pronostico Catanzaro-Palermo 25 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Catanzaro-Palermo, match della 9° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Palermo è al 2° posto in classifica con 16 punti, due in meno del Modena capolista che ha affrontato lo scorso turno al Barbera, partita conclusa con un 1-1 che non scontenta del tutto i rosanero che in trasferta non hanno ancora perso (2 vittorie e 1 pareggio).

Il Catanzaro è sceso in modo preoccupante al 15° posto con 6 punti, frutto di 6 pareggi consecutivi ad inizio campionato, poi sono arrivate le 2 sconfitte recenti per una delle due squadre (assieme al fanalino di coda Spezia) a non aver ancora vinto in questa stagione di Serie B.

Probabili formazioni Catanzaro-Palermo

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Favasuli; Liberali, Cisse; Iemmello. Allenatore: Aquilani.

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron (Brunori); Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Catanzaro-Palermo?

Catanzaro-Palermo è in programma per sabato 25 ottobre alle 19:30. La gara sarà trasmessa su DAZN.

Migliori quote per Catanzaro-Palermo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Catanzaro-Palermo

Il Catanzaro arriva dallo 0-1 di Padova, il Palermo dal 1-1 col Modena, entrambe arrivano quindi da un Under. Il Catanzaro non subisce tanto (9 gol al passivo), il problema è un attacco fermo a 7 reti, il peggior dato del campionato cadetto, e non sarà facile segnare alla difesa del Palermo, la migliore del campionato (al pari col Modena) con 4 gol subiti finora. Andiamo con un match da meno di 3 gol totali, come successo in 4 dei 5 precedenti tra queste due squadre giocati allo Stadio Nicola Ceravolo.

PRONOSTICO: UNDER @1.70

Risultato Finale Esatto Catanzaro-Palermo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 1-3, 0-2.

Le altre partite del 8° giornata di Serie B e free pick

Ecco la giornata completa della 9° giornata di Serie B 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (4-3, +0.62)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.