La sfida più interessante della 13° giornata di Serie B 2025-2026 è senza dubbio quella che si giocherà domenica pomeriggio allo Stadio Brianteo, con la capolista Monza che ospita il Cesena al 3° posto con i romagnoli che al momento hanno il miglior rendimento da trasferta del campionato di calcio cadetto. Pronostico Monza-Cesena 23 novembre 2025.

Pronostico Monza-Cesena 23 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Monza-Cesena, match della 13° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Big match di Serie B tra 1° e 3° domenica alle ore 17:15 dal Brianteo dove il Monza, capolista, cerca la 7° vittoria di fila. I brianzoli in casa hanno perso solo 1 volta su 6 match, in cui hanno concesso appena 3 reti agli avversari.

Il Cesena è al 3° posto con 23 punti, 3 in meno del Monza, e dopo la sconfitta per 0-1 a Bari, i romagnoli sono tornati in casa e hanno battuto 3-0 l’Avellino. Il Cesena ha anche il miglior rendimento in trasferta anche se ha subito 8 reti in 7 partite in trasferta finora.

Probabili Formazioni Monza-Cesena

Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Izzo, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Caprari; Mota. All. Bianco

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Bastoni, Frabotta; Blesa, C. Shpendi. All. Mignani.

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Monza-Cesena?

La sfida Monza-Cesena, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, sarà trasmessa su DAZN in streaming live e on demand e su LaB Channel su Prime Video.

Migliori quote per Monza-Cesena

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Monza-Cesena

Le due squadre non si affrontano da tanti anni, ma l’ultima volta che il Cesena ha giocato in Brianza ha perso, e a nostro avviso questa cosa succederà anche in questo scontro, con Monza che ha la possibilità di vincere uno scontro diretto importante, allungando la striscia vincente, forte anche del fattore campo, nonostante i romagnoli siano pericolosi anche in trasferta.

PRONOSTICO: VITTORIA MONZA @1.90 SISAL

Risultato Finale Esatto Monza-Cesena

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-1.

