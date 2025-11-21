La multipla di oggi è dedicata alle partite di calcio cadetto di Serie B, valide per la tredicesima giornata di campionato, in programma dal 21 al 23 novembre 2025. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Multipla Serie B, scopri la nostra schedina dedicata alla 13° giornata.
La Schedina in multipla di Serie B
Tra venerdì 21 e domenica 23 novembre 2025, si giocano le partite di del tredicesimo turno in Serie B. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers
Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.
Pronostico Carrarese-Reggiana
La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del dodicesimo turno di campionato in Serie A, è in programma sabato 22 novembre alle ore 15.00 e vede scendere in campo la formazione di casa della Carrarese contro la Reggiana.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.90 su Admiralbet e Goldbet.
Multipla Bari-Frosinone
Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie A di calcio, è quello che si gioca allo stadio San Nicola, tra la squadra di casa del Bari e la formazione ospite del Frosinone.
Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.80 su Snai e Sisal
Scommessa Mantova-Spezia
La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 23 novembre 2025, alle ore 15.00 e vede scendere in campo Mantova e Spezia.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.90 su Netbet e Goldbet
Pronostico Monza-Cesena
La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie B, è in programma domenica 23 novembre 2025, alle ore 17.15 e vede scendere in campo la formazione di casa del Monza, opposta al Cesena.
Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 2.10 su Netbet e Goldbet
Riepilogo Multiple
Quote Sisal:
MULTIPLA 1X2 @13.77
Carrarese-Reggiana: GOL SI a quota 1.90
Bari-Frosinone: GOL SI a quota 1.80
Mantova-Spezia: GOL SI a quota 1.90
Monza-Cesena: GOL SI a quota 2.10
